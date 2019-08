Hoe wetenschap kan bijdragen aan de vraagstukken van nu

Hoe zorgen we dat wetenschap bijdraagt aan de uitdagingen waar de samenleving nu en straks voor staat? Daarover organiseert het Rathenau Instituut drie debatten, in samenwerking met de Onderwijsraad en AWTI. Elke avond staat een maatschappelijke uitdaging centraal die samenleving, politiek én wetenschap samen moeten aangaan. In het tweede debat staat de kringlooplandbouw als casus centraal.



Datum en locatie: maandag 30 september 19:00 - 21:00 uur. World Food Centre, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede.



Debatprogramma

De wetenschap en het hoger onderwijs van Nederland staan al lange tijd aan de wereldtop. Toch is er ook werk aan de winkel. Hoe toekomstbestendig is de Nederlandse wetenschap? En wat is de maatschappelijke waarde ervan? Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat deze kanten van de wetenschap meer aandacht verdienen. Tijdens dit debat praten we met deskundigen en het publiek over werken met een doel - missiegericht werken.



Speciale aandacht gaat naar de agrofood-sector. Nederland heeft zowel in de wetenschap als economisch gezien een mondiale toppositie ontwikkeld en staat nu voor de uitdaging met de ontwikkeling van de kringlooplandbouw. Kunnen we de impact die wetenschap had voor de ontwikkeling van onze voedselproductie, ook gebruiken in andere sectoren?



Te gast zijn o.a:

-Annette Harberink (boerin en eigenaar Keizersrande);

-Corné Kempenaar (Aeres Hogeschool en WUR);

-Frederieke Praasterink (Lector HAS Hogeschool);

-Albert Boersen (boer en bedrijfsleider Floating Farm);

-Leonie van Drooge (Rathenau Instituut);

-Marleen Janssen (lector Avans hogeschool);

-Sjoukje Heimovaara (CEO Royal van Santen en AWTi)



Met een inleiding door: Martin Scholten, Directeur Animal Sciences Group WUR.



Het eerste debat is op 9 september in Amersfoort, met speciale aandacht naar onze omgang met waterveiligheid. Het derde debat is op 28 oktober in Utrecht. Dan nemen we de balans tussen onderzoek en onderwijs onder de loep.