'In één week van winter naar lente door winddraaiing'

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Komend weekend lenteachtige temperaturen verwacht | ANP



Een zone met ijzel en regen verdrijft de winterkou vandaag en komend weekend kunnen de tuinstoelen naar buiten. De ommezwaai van ijskoud winterweer naar lenteachtige taferelen binnen één week wordt veroorzaakt door een flinke draaiing van de wind.



Komend weekend krijgen we een vroeg vleugje lente in ons land. Zaterdag wordt het 12-16 graden en zondag 14-18 graden. Vooral zondag belooft het daarbij zonnig te worden. Deze vroege lentedagen volgen een week nadat Nederland massaal op de schaats stond.



Deze snelle weersverandering heeft te maken met een draaiing van de wind. Afgelopen week waaide er een oosten- tot noordoostenwind en daarmee werd ijskoude lucht vanuit de Baltische Staten en Rusland aangevoerd.



Zuidenwind voert steeds zachtere lucht aan



Inmiddels is de oostenwind ingewisseld voor een stevige zuidenwind. Hierdoor wordt zachte lucht aangevoerd en doet de dooi zijn intrede. Doordat er nog vorst in de grond zit levert dit eerst ijzel op en ook vannacht kan het lokaal nog één keer glad worden door opvriezing.



Daarna breekt een zachte en wisselvallige periode aan met maxima van 7 tot 12 graden. In het weekend wordt het droog en voert de zuidenwind nog zachtere lucht aan. De temperatuur stijgt zondag naar 14-18 graden en na het weekend blijft het waarschijnlijk nog een aantal dagen zo warm. Misschien wordt begin volgende week zelfs wel een keer 20 graden gemeten in het zuiden, maar dat is nog onzeker.



Geen kouderecords, wel warmterecords op komst



Hoewel het afgelopen week ijskoud was, kwam het niet tot een officiële koudegolf en zijn er geen kouderecords in De Bilt of over alle weerstations van het KNMI genoteerd. Met het extreem zachte weer waar we vanaf zondag mee te maken krijgen, is de kans dat deze februarimaand warmterecords kan noteren levensgroot. Vanaf zondag is dagelijks kans op datumrecords en wellicht komen we zelfs in de buurt van absolute winterrecords.



Dat het zo gemakkelijk tot warmterecords komt is tekenend voor de opwarming van het klimaat. De zuidenwind voert lucht aan die twee graden warmer is dan halverwege vorige eeuw en daardoor worden sneller warmterecords behaald. De koude oostenwind is zelfs 2-4 graden opgewarmd en daardoor komen kouderecords veel minder vaak voor.



Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.