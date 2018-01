Door AzG ondersteund ziekenhuis in Syrië verwoest door luchtaanvallen

Op maandag 29 januari werd het Owdai-ziekenhuis in de noordelijke stad Saraqab getroffen door twee luchtaanvallen. Daarbij vielen minstens vijf doden en zes gewonden. Het ziekenhuis kan niet langer functioneren.



De aanval gebeurde terwijl er volop gewonden binnenkwamen in het ziekenhuis, vanwege een luchtaanval een uur eerder op de belangrijkste markt van Saraqab. Daarbij zouden elf doden gevallen zijn. Volgens de ziekenhuisdirecteur vielen bij de aanval op het ziekenhuis minstens vijf doden waaronder een kind en minstens zes gewonden, waarvan drie medisch personeel. Een deel van het gebouw is verwoest, zegt de directeur. Ander medisch personeel meldt dat een eerste aanval de wachtkamer raakte, en de tweede de voorkant van het ziekenhuis, waarbij een ambulance vernietigd werd.



“Dit bombardement toont hoe brutaal gezondheidzorg wordt aangevallen in Syrië,” zegt Luis Montiel, verantwoordelijke van Artsen zonder Grenzen in het noorden van Syrië. “Dat de aanval gebeurde tijdens de opname van gewonden is bijzonder schokkend en een duidelijke overtreding van het oorlogsrecht.” De aanval van afgelopen maandag was de tweede op het Owdai-ziekenhuis in tien dagen. Op 21 januari werd braakliggend land voor de ingang van het ziekenhuis geraakt. De ontploffing deed de ramen van het ziekenhuis springen en beschadigde de generatoren, waardoor het ziekenhuis drie dagen moest sluiten.



Het Owdai-ziekenhuis is nu dicht voor onbepaalde tijd, terwijl de medische noden in de regio net stijgen. Door het recente geweld in het oosten van Idlib en het noordoosten van Hama, zijn tienduizenden families op de vlucht geslagen naar het noorden. Ze leven in overbevolkte tenten of geïmproviseerde onderkomens, in de bittere winterkoude.



Het Owdai-ziekenhuis (ook bekend als het Al-Ihsan-ziekenhuis), ligt in Saraqab City, in het gouvernement Idlib, in het noorden van Syrië. Het is het enige openbare ziekenhuis in het district Saraqab, waar 50.000 mensen wonen. Vóór de aanvallen verzorgde het ziekenhuis algemene en trauma chirurgie en gemiddeld elke maand 3800 medische consulten. Artsen zonder Grenzen leverde geneesmiddelen en medisch materiaal voor de spoeddienst van het ziekenhuis.