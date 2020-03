Werk Liander gaat door, houd anderhalve meter afstand tot monteur

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 2,9 miljoen huishoudens en bedrijven. Zeker in deze bijzondere omstandigheden moet iedereen kunnen rekenen op een betrouwbaar energienet. Om dat zo te houden blijft Liander de komende tijd werkzaamheden uitvoeren. Hierbij wordt een beroep gedaan op iedereen om voldoende afstand te houden tot de mensen die deze werkzaamheden uitvoeren.



De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. We staan onverminderd dag en nacht klaar om storingen te verhelpen. Ook gaan we door met de werkzaamheden aan het energienet om de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van onze energievoorziening te waarborgen. In ons hele verzorgingsgebied wordt op vele plekken volop gewerkt aan de netten.



Houd anderhalve meter afstand tot de monteur



We houden ons aan alle adviezen en richtlijnen die de overheid en RIVM afgeven. Afgelopen dagen is iedereen nogmaals opgeroepen om zich aan de voorschriften te houden, waaronder anderhalve meter afstand tot elkaar. Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden wij ons aan de geldende afspraken. We doen een beroep op iedereen om onze collega’s in de wijken hun werk te laten doen en minimaal de gevraagde afstand te houden.



Geen stroom door geplande werkzaamheden



Werkzaamheden moeten altijd veilig worden uitgevoerd. In sommige gevallen moet hiervoor een verbinding tijdelijk uit bedrijf worden genomen. Indien het echt niet anders kan, gaan deze werkzaamheden gepaard met geplande stroomonderbrekingen. Doordat veel Nederlanders thuiswerken, leidt dit tot meer overlast dan gebruikelijk. We doen er alles aan om de duur van de onderbrekingen zo kort mogelijk te houden en waar mogelijk de overlast te beperken. We informeren bewoners ruim van tevoren, zodat ze ook maatregelen kunnen nemen. Zo werken wij ook in deze tijd aan de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van onze energievoorziening.



Tijdelijk geen werkzaamheden ‘achter de voordeur’



De gezamenlijke energienetbeheerders hebben besloten bij klanten thuis voorlopig alleen spoedeisende werkzaamheden te verrichten. Niet-urgente werkzaamheden waarbij sprake is van direct contact met klanten thuis zijn vooralsnog stilgelegd. De maatregel houdt onder meer in dat alle afspraken voor het plaatsen van een slimme energiemeter niet doorgaan en op een later moment opnieuw worden ingepland.