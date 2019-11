Genomineerden Waterinnovatieprijs 2019 bekend

Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. En ook het publiek kan vanaf nu haar stem laten horen voor de Publieksprijs op waterinnovatieprijs.nl.



Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. Ze zijn door een deskundige jury geselecteerd uit de 97 inzendingen. De categorieën beslaan de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Naast deze drie categorieën vraagt de Unie van Waterschappen bijzondere aandacht voor het onderwerp Digitale transformatie.



Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Door te innoveren kunnen problemen slimmer, beter en goedkoper opgelost worden. De Waterinnovatieprijs is een ideaal visnet om nieuwe ideeën op te halen met elkaar te delen.”



Juryvoorzitter Lidewijde Ongering, secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs laten een heel betrokken en vindingrijke watersector zien. Ik zie volop aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, en veel oplossingsgerichte innovaties. En de wil dit op een zo duurzame en kostenbesparende mogelijke manier te doen. Als Nederland waterland lopen we nog steeds wereldwijd voorop. De Waterinnovatieprijs laat dat weer zien.”



Wie wint de Publieksprijs?



Er kan tot en met 9 december gestemd worden voor de Publieksprijs op waterinnovatieprijs.nl. Op 12 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Aanmelden voor het Waterinnovatiefestival kan ook via waterinnovatieprijs.nl.



De genomineerden



Genomineerden in de categorie ‘Waterveiligheid’:



-Steilranddijk en Hoge Gronddijk Ooijen Wanssum van Fugro i.s.m. waterschap Limburg e.a.



-Zandige oevers versterking Houtribdijk van Rijkswaterstaat



-Steenbekleding van baggerspecie door waterschap Scheldestromen





Genomineerden in de categorie ‘Schoon water’:



-Kaumera van waterschap Rijn en IJssel



-Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe



-TORWASH voor een circulaire waterzuivering van TORWASH BV





Genomineerden in de categorie ‘Voldoende water’:



-PlasticRoad van PlasticRoad (KWS / Wavin / Total)



-Boeren Meten Water van Acacia Water (i.s.m. LTO Noord)



-Natte teelt tegen bodemdaling van Stichting Waternet





Genomineerden in de categorie ‘Digitale transformatie’:



-Vispassage Smart Vislift van Vislift B.V. en waterschap Rivierenland



-Niets grappigs aan lachgas van Waternet



-I-PIG van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard





Het Deltacongres



Het Deltacongres is het jaarlijkse moment waarop de verschillende partners uit het Deltaprogramma (het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen) met elkaar in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen. Deze zomer sneuvelde het nationale hitterecord uit 1944 en kregen diverse plaatsen in Nederland te maken met flinke hoosbuien. Dit laat opnieuw zien dat ons werk aan de delta onverminderd van belang is. De partners bespreken op het Deltacongres hoe ze gezamenlijk inspelen op klimaatverandering en of dit bijstellen van bestaande plannen vraagt.