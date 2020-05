SVR en Evenementenbranche slaan handen ineen

Hoewel het nieuws met betrekking tot het gesloten houden van het sanitair op de campings tot 1 juli nog altijd nadreunt, gaat de SVR niet bij de pakken neerzitten.



Zoals bekend behoort de evenementenbranche tot een van de hardst getroffen branches door de Corona-crisis. Tot er een vaccin is zullen grootschalige evenementen niet mogelijk zijn en zal de evenementenbranche volledig stilliggen. Dit zal waarschijnlijk nog een jaar zo blijven.



Nu kunnen we natuurlijk ons blind blijven staren op hetgeen allemaal nu niet kan, maar we kijken liever naar wat er wel mogelijk is, aldus de SVR.



Met die gedachte is er nu een prachtige samenwerking tot stand gekomen met een aantal specialisten uit de evenementenbranche. Specialisten die normaalgesproken in de organisatie zitten van Low Lands, Mysteryland, DEFCON, etc. en dit jaar ook bij de Formule 1 in Zandvoort betrokken zouden zijn, gaan zich nu inzetten voor de SVR-campings in Nederland.



Sanitair-units die nu op allerlei evenementen zouden staan, staan nu te verstoffen op opslagterreinen. Maar daar wordt vanaf nu mogelijk een nieuwe bestemming voor gevonden, namelijk om als privé sanitair ingezet te gaan worden op de kleine campings.



Veel Nederlandse kampeerders zullen dit jaar niet naar het buitenland afreizen en in eigen land blijven. Tot in ieder geval 1 juli zijn alle sanitaire voorzieningen op campings door de overheid verplicht afgesloten en is men aangewezen op een eigen chemisch toilet en wasruimte in de caravan of camper. Ook na die datum zullen veel mensen, uit angst voor besmetting, het prettig vinden om gebruik te maken van privé sanitair. Dankzij deze samenwerking komt er voor hen op talloze SVR-campings tot eind van het seizoen privé sanitair beschikbaar.



Uiteraard blijft de SVR zich inzetten om het sanitair op campings eerder dan 1 juli geopend te krijgen, maar tot die tijd, maar ook langer, zal het privé sanitair dat op deze manier wordt gerealiseerd, een mooi alternatief zijn.



De SVR hoopt op deze manier kamperend Nederland op korte termijn, Hemelvaart en Pinksteren, maar ook voor de langere termijn, de zomervakantie en het najaar, de mogelijkheid te bieden om te kunnen genieten van rust en ruimte op de mooiste kleine campings van ons schitterende Nederland en zo alsnog een onvergetelijk vakantie te beleven.