Winclove Probiotics is een Great Place to Work

94% van de medewerkers is er trots op om bij Winclove Probiotics te werken



Winclove Probiotics is dit jaar benoemd tot een Great Place to Work (GPTW). Great Place to Work Nederland reikte het certificaat uit na een uitgebreid medewerkersonderzoek en een uitvoerige culture audit. De certificering wordt door Winclove Probiotics onder andere ingezet om nieuw talent aan te trekken. Bovendien helpt GPTW hen om op het gebied van werkgeverschap ook het beste bedrijf voor de wereld te worden.



Met vlag en wimpel door het GPTW-onderzoek



Het onderzoek naar de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen Winclove Probiotics is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. GPTW heeft gekeken of bij Winclove Probiotics wordt voldaan aan de criteria van goed werkgeverschap. Het bedrijf kwam met vlag en wimpel door het onderzoek en mag nu de titel ‘Great Place to Work Certified’ dragen. 89% van de medewerkers bij Winclove Probiotics geeft aan dat de manier waarop het bedrijf een bijdrage levert aan de maatschappij hen een goed gevoel geeft, 84% van het personeel kijkt er elke dag weer naar uit om aan het werk te gaan en maar liefst 94% is er trots op om bij Winclove Probiotics te werken.



Een certificaat om trots op te zijn



Het onderzoek van GPTW is primair gericht op de beleving van medewerkers binnen de organisatie. Alleen zij kunnen bepalen in hoeverre ze het management vertrouwen, aangeven of ze zich trots voelen en bepalen hoeveel plezier er wordt beleefd. Winclove Probiotics is enorm trots op de certificering en de sterke collegialiteit binnen het bedrijf.



Margret Groenewegen, HR Manager Winclove Probiotics: “Een Great Place to Work draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers. Iedereen wil toch graag in een veilige en plezierige omgeving werken? En daarmee ontstaat de ruimte om je goed te kunnen richten op het behalen van doelen voor een succesvolle organisatie.”



Over Great Place to Work



Al 35 jaar onderzoekt GPTW in 60 verschillende landen het vertrouwen, trots en plezier van werknemers binnen grote en kleine organisaties. Dit zijn volgens het GPTW-concept de essentiële ingrediënten voor organisatiesucces. De organisatiecultuur van een Great Place to Work kenmerkt zich door de energie en sfeer die er heerst en een open en vriendelijke manier waarop medewerkers in alle lagen van de organisatie met elkaar omgaan.



René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland: "Het familiebedrijf Winclove Probiotics is voor de eerste keer erkend als Great Place To Work Certified. Hun missie is om het beste bedrijf voor de wereld te zijn in plaats van het beste bedrijf van de wereld. Opvallend bij deze organisatie is hun bijdrage aan de maatschappij. Dit is zowel terug te zien in het beleid als in de waardering van de medewerkers over dit thema. 89% van de medewerkers is trots op de bijdrage die de organisatie levert aan de maatschappij. Ook besteedt de organisatie veel aandacht aan de balans tussen werk en privé. Zo is het vrijhouden van het lunchblok voor officiële meetings een mooi voorbeeld om op organisatieniveau aandacht te besteden aan vitaliteit.”



Sinds 1991 onderzoekt, ontwikkelt en produceert het familiebedrijf Winclove Probiotics samen met (inter)nationale businesspartners probiotische formuleringen. Vanuit Amsterdam Noord wil Winclove Probiotics naast het beste bedrijf voor zijn medewerkers, het beste bedrijf voor de wereld zijn.