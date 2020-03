Historisch voetbalarchief weer beschikbaar na overname door BSR Agency

BSR Agency heeft vandaag overeenstemming bereikt met Pics United om het volledige archief per direct over te nemen. Dit archief bevat bijna 50 jaar aan unieke historische voetbalfoto’s. Met de aankoop hiervan creëert BSR Agency in één klap een van de meest complete en omvangrijke voetbalcollecties van Nederland.



Onderdeel van deze overname is tevens het alom geprezen archief van Cor Mooij, met bijzondere content uit de periode dat hij als huisfotograaf werkzaam was voor AZ ’67 en de fotografie gemaakt tijdens diverse EK’s en WK’s waaronder 1974, 1978 en 1988.



BSR Agency maakt het volledige digitale archief per 1 april aanstaande beschikbaar voor professionele beeldgebruikers en zal de komende maanden zorgdragen voor het verder digitaliseren van het, nu nog, analoge deel van de collectie. Momenteel is BSR Agency in gesprek met belanghebbenden om specifieke delen van het Pics United archief gedurende de “sportarme” maanden sneller voor de consument beschikbaar te maken.



“Nadat wij in de afgelopen twee jaar diverse collecties op gebied van entertainment en royalty hebben aangekocht, is de overname van dit voetbalarchief van grote toegevoegde waarde voor de strategische positie van BSR Agency in de contentmarkt. Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van dit unieke archief. Het biedt ons de mogelijkheid jaren aan productiecapaciteit met terugwerkende kracht te integreren in ons aanbod en vanuit dat fundament die capaciteit op andere vlakken versneld en verzwaard in te zetten”, aldus algemeen directeur Sven Hoogerhuis van BSR Agency.



“In de twintig jaar dat ik werkzaam ben in de fotografiemarkt ben ik in verschillende hoedanigheden in aanraking gekomen met het archief van Pics United. Iedere keer was ik daarbij onder de indruk van de kwaliteit, zowel inhoudelijk als op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Ook de innovatieve commerciële benadering van voetbalfotografie was zijn tijd vooruit. Toen mij intern werd gevraagd te adviseren over de mogelijkheid om dit archief over te nemen, was een positief oordeel dan ook snel gegeven. Voor ons is dit een unieke kans om in een keer te beschikken over een hoogwaardig voetbalhistorisch archief, dat bovendien de laatste jaren niet voor de markt toegankelijk is geweest.” Freddy Leenders, general manager sports & news BSR Agency



“Pics United is al vele jaren een begrip over de hele wereld en daar ben ik trots op! De kernwaarden waar wij altijd voor hebben gestaan herken ik in BSR Agency. Daarom zijn zij de juiste partij waar het historisch archief maximaal tot zijn recht komt, zodat de naam Pics United voortleeft.” Bob van den Cruijsem van Pics United