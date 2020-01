WUR directeur en voormalig Dümmen CFO adviseren 30MHz

30MHz heeft na de Series A investering in het voorjaar van 2019 opnieuw een grote stap gezet door Ernst van den Ende (Wageningen University & Research) en Roger Gerritzen (Yeald & Agri Invest) toe te voegen aan de supervisory board. Het bedrijf dat een dataplatform voor de hortisector biedt, heeft zich daarbij op commercieel vlak versterkt met CCO Ronald Carpentier.



Van den Ende en Gerritzen zijn beiden al jaren werkzaam in de sector en zien data een steeds belangrijkere rol spelen. "Nieuwe technologieën stellen ondernemers en onderzoekers in staat om informatie uit data te halen die de sector naar een hoger niveau brengen", zegt Van den Ende. Gerritzen vult aan: " De kansen liggen met name bij het ontsluiten en integreren ervan. Er is vaak veel data beschikbaar, zoals weergegevens, ervaringsdata van rassen qua groei, opbrengsten, en (arbeids)kosten, maar het koppelen is vaak lastig en biedt nog veel mogelijkheden. 30MHz kan hier een grote bijdrage aan leveren door als new kid on the block verfrissend naar processen te kijken. En daar zet ik graag mijn kennis en netwerk voor in."



Digitalisatie steeds belangrijker



Wel moeten er op het gebied van digitalisering nog grote stappen gezet worden volgens Gerritzen. "Er liggen grote kansen voor de tuinbouw om verder te professionaliseren, de efficiëntie te verbeteren en de uitdagingen op arbeid en toenemende kwaliteitseisen te tackelen. Het is daarbij cruciaal om alle beschikbare informatie naar overzichtelijke dashboards te vertalen."



Van den Ende ziet dat digitale tuinbouw steeds belangrijker wordt. "Er zijn veel ontwikkelingen zoals internationalisering, duurzaamheid, en een gebrek aan goede arbeidskrachten die veel kennis en inzicht vergen van ondernemers. Digitalisatie kan daarin enorm ondersteunen." Via het platform kunnen telers advies inwinnen bij consultancybedrijven en waardevolle inzichten delen met teamleden of concullega's. Dit biedt kansen op het gebied van kennisoverdracht, ook aan nieuwe generaties. Daarnaast stimuleert het systeem een optimaler gebruik van grondstoffen omdat dit klimaatdata op gewasniveau genereert.



Sector in beweging



CCO Ronald Carpentier heeft vanuit die visie de schone taak om de sector commercieel te overtuigen van deze noodzaak. Hij gaat daarbij uit van de kracht van het platform: "We benaderen bedrijven vanuit het idee dat zij waarde toevoegen aan hun eigen product of propositie door gebruik te maken van de diensten van 30MHz. Denk bijvoorbeeld aan digitale consultancy op het gebied van licht, scherming of Integrated Pest Management. We zien de sector duidelijk bewegen richting een situatie waarin data een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is."



Over Ernst van den Ende



Ernst van den Ende (1962) studeerde Plantenziektekunde aan Wageningen Universiteit en promoveerde bij de leerstoelgroep Fytopathologie. Hij werkte daarna als onderzoeker bij verschillende proefstations op het gebied van de fruitteelt en de tuinbouw. Bij de opkomst van de Greenports in Nederland heeft Ernst van den Ende ook in diverse adviesraden gezeten om mede vorm te geven aan regionale innovatie. Sinds 1 september 2009 is Ernst van den Ende Algemeen Directeur van de Plant Sciences Group (PSG) van Wageningen University & Research.



Ernst van den Ende is sinds februari 2011 lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en treedt nu dus toe tot de Supervisory Board van 30MHz.



Over Roger Gerritzen



Roger Gerritzen is al bijna twintig jaar actief in de internationale tuinbouw. Zo was hij onder meer CFO bij Syngenta en Dummen Orange en verantwoordelijk voor fusies en overnames. In die jaren bouwde Gerritzen een sterk netwerk op en deed hij brede internationale ervaring in de tuinbouw op. Naast zijn rollen als partner bij Yeald & Agri Invest en als lid van de Supervisory Board van ForFarmers, treedt hij per direct toe tot de Supervisory Board van 30MHz.



Over Ronald Carpentier



Ronald Carpentier heeft veel ervaring in het leiden van digitale technologie-organisaties die de wereld willen veranderen. Hij is sinds 2000 actief binnen de internetindustrie en is sindsdien verslaafd aan alles wat digitaal is. Onder zijn track record vallen bedrijven als Quby, uitvinder van slimme thermostaat Toon, en augmented reality pionier Layar. Ronald heeft zich ten doel gesteld om 30MHz structureel naar het volgende commerciële niveau te brengen.



Over 30MHz



30MHz biedt telers en kwekers (en al hun stakeholders) een centraal dataplatform dat gewassen bewaakt en analyseert. Door draadloze sensoren en verschillende andere gegevensbronnen aan te sluiten, verbeter je structureel teeltstrategie en productieprocessen. Het 30MHz platform garandeert continue toegang tot de gewasdata via pc, laptop, tablet of smartphone. Analyseer, bespreek en deel je klimaatgegevens en inzichten met werknemers,consultants en distributeurs wanneer je maar wilt.