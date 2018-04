Nederlandse zonne-auto start-up Lightyear met Duitse automotive gigant

Nederlandse zonne-auto start-up Lightyear gaat partnership aan met partij uit de Duitse automotive industrie en sluit een succesvolle series A investeringsronde.



De Nederlandse start-up Lightyear ontwikkelt een exclusieve, 5-persoons, elektrische auto op zonne-energie met 800 km range. Het vierwielaangedreven voertuig stelt de gebruiker in staat om weken of maanden te rijden zonder op te laden, afhankelijk van de locatie. De ambitie van Lightyear is om een zonne-auto te ontwikkelen voor het brede publiek en daarmee een duurzame oplossing te bieden voor de groeiende mobiliteitsvraag wereldwijd. Doordat de zonne-auto opgeladen kan worden met zonne-energie en relatief sneller vanuit een gewoon stopcontact, is het niet nodig om een eerst een speciale oplaadinfrastructuur aan te leggen.



Serie A-financieringsronde afgesloten

In slechts 1.5 maand tijd heeft Lightyear succesvol de eerste investeringsronde afgerond. In totaal heeft Lightyear nu €5M opgehaald aan investeringen. Qurein Biewenga, CFO van Lightyear; “Het is heel motiverend en mooi om te zien hoeveel interesse en steun we hebben gekregen over de afgelopen maanden. In een onvoorzien korte periode werd deze serie A-financieringsronde zelfs overtekend. Het beste aspect was de interesse en steun die we hebben gekregen van onze huidige en nieuwe aandeelhouders en onze kopers van Signature en Pioneer edities. Hun positieve feedback en ondersteuning is een geweldige hulpbron voor ons".



Lightyear opent binnenkort een volgende financieringsronde die de productie van de eerste serie, verwacht per 2020, mogelijk maakt.



Een van de grond af aan nieuw ontworpen auto

Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear; “Een zonne-elektrische auto is een integraal systeem, niet alleen een elektrische auto met zonnecellen op het dak. De auto wordt een onafhankelijke entiteit omdat de energiebron is geïntegreerd in de auto zelf. Om het concept technisch haalbaar te maken, moet de auto ongelooflijk efficiënt zijn. Dit vereist een herontwerp van het chassis, de aandrijflijn en de aerodynamica. Daarom hebben we de afgelopen jaren een volledig native solar-elektrisch platform ontwikkeld. Met dit platform bereiken we een energie-efficiëntie die tot 3x hoger is dan huidige EV's in de markt. Deze efficiëntie, in combinatie met onze PV-zonne technologie, maakt een zonne-elektrische auto een haalbare oplossing voor miljoenen gebruikers over de hele wereld”.



Om Lightyear te adviseren over de substantiële technische inspanning die gepaard gaat met de ontwikkeling van een nieuwe auto, kondigde Lightyear afgelopen maandag op de Hannover Messe een samenwerking aan met EDAG, het grootste onafhankelijke automotive engineering bureau wereldwijd. EDAG zal Lightyear capaciteit en expertise in de engineeringfase leveren. Het eerste prototype zal naar verwachting begin 2019 gereed zijn.



Andreas Quanz, VP EDAG; “We zijn erg blij om deze overeenkomst te ondertekenen met dit opwindende nieuwe autobedrijf. Hun geavanceerde kennis van PV en hoog rendement auto-technologie, en onze solide ervaring en kennis van automotive engineering en productie, is de ideale combinatie om deze geweldige auto een realiteit te maken". "We volgen Lightyear nu bijna een jaar en we zijn ervan overtuigd dat dit team dit mogelijk zal maken. We zijn blij om bij te kunnen dragen aan deze geweldige nieuwe ontwikkeling, een primeur in de wereld op dit niveau”.



Eigen productiefaciliteit

Lightyear is erg trots om het begin van het bouwproces van een kantoor en productiefaciliteit op de Automotive-campus in Helmond aan te kondigen. De oplevering van de faciliteit is gepland op 1 augustus van dit jaar.



De prototypen van de Lightyear One en de eerste series worden in deze productiefaciliteit geproduceerd voordat er zal wordt opgeschaald naar grotere productieaantallen.



Einde



Over Lightyear

Lightyear ontwikkelt zonne-elektrische auto’s voor consumenten. Er werken op dit moment meer dan 50 ingenieurs aan de ontwikkeling van de Lightyear One. De eerste leveringen staan gepland voor 2020. Het is al mogelijk om een Lightyear One te reserveren vanaf €4.000,-.



Lightyear heeft een nieuwe website met interactieve tools om per locatie het effect van de zonne-auto te ontdekken; https://lightyear.one/



Over EDAG

EDAG is een onafhankelijke engineeringdiensten leverancier voor de wereldwijde



automotive industrie. Het bedrijf bedient toonaangevende Duitse en internationale OEM's voor voertuigen en geavanceerde auto leveranciers via een wereldwijd netwerk van ongeveer 60 locaties in grote auto-industriecentra van de wereld. EDAG biedt aanvullende engineeringdiensten aan voor vehicle engineering, electrics/electronics en productie ontwikkeling voor automotive.



Meer over EDAG: http://www.edag.nl/nl/edag.html



Short video 1:15 Lightyear: