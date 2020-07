Monteurs Stedin op bakfiets door Haagse binnenstad voor slimme meter

Slimme meter-monteurs van Stedin bezoeken de komende maanden klanten in de Haagse binnenstad met de bakfiets. Op deze manier wil de netbeheerder bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad, want de monteurs laten nu hun dieselbusjes thuis. Het scheelt ook nog tijd, omdat een parkeerplek in de binnenstad niet altijd makkelijk te vinden is. Zeven monteurs gaan tot en met oktober bij 5000 huishoudens en winkels in de stad op de bakfiets van Velove langs.



,,Voor boodschappen of pakketjes zie je steeds vaker dat de bakfiets wordt ingezet door bedrijven’’, zegt chief transition officer David Peters van Stedin. ,,Omdat we bij Stedin continu kijken naar nieuwe oplossingen voor duurzaam vervoer kwam een collega met het idee om voor de installatie van slimme meters onze klanten op dezelfde manier te bezoeken. Een schot in de roos. Het is schoner, goedkoper en onze klanten reageren blij verrast bij het zien van de bakfiets.’’



Verduurzamen wagenpark



Stedin wil dat uiterlijk in 2030 al het woon-werkverkeer en zakelijke reizen van haar medewerkers schoon zijn en geen schadelijke stoffen uitstoten. Het is geen toeval dat de netbeheerder juist naar mobiliteit kijkt; het heeft namelijk een van de grootste wagenparken van de Randstad. Stedin kijkt daarom naar nieuwe oplossingen voor haar monteurs. Dat kan met elektrische auto’s of bussen, maar dus ook met de fiets. In 2018 zette Stedin in de Utrechtse binnenstad ook de bakfiets in voor de installatie van slimme meters, waarbij 8000 klanten met de bakfiets werden bezocht.



Slimme meters installeren in coronatijd



De slimme meter is een moderne, digitale meter die het energieverbruik op afstand uitleest en doorstuurt naar de energieleverancier. De slimme meter biedt consumenten de mogelijkheid om zelf nauwkeurig het energieverbruik te volgen. Hierdoor is het makkelijker om energie te besparen. De installatie van de slimme meter is gratis. Ook tijdens corona gaat Stedin door met het installeren van de slimme meter. Hierbij worden alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen. De monteur wast voor het bezoek z’n handen en vraagt of er iemand thuis is met klachten. Uiteraard houdt de monteur altijd afstand.



Over Stedin



