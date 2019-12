Vastgoedgroep Crowdfunds Aandelenuitgifte Via Security Tokens

Vastgoedgroep start een aandelenronde van € 3.750.000, waarbij tokenised aandelen in haar bedrijf worden verkocht om de voltooiing van haar crowdfunding platform te financieren.



Max Property Group B.V. (MPG) haalt in totaal € 3.750.000 op voor 20% van zijn aandelen in 5 fasen van elk € 750.000. De eerste fase is al voor meer dan 70% volgeschreven, wat betekent dat het minimum (softcap) van €500.000 al is gehaald. Het opgehaalde kapitaal wordt gebruikt om hun internationale vastgoed crowdfunding platform, Max Crowdfund, inclusief native Android- en iOS-apps, officieel te lanceren en om de vereiste licenties van Europese financiële autoriteiten te verkrijgen.



Max Property Group is sinds 2016 operationeel als vastgoedonderneming en biedt vastgoedfondsen, vastgoedmanagementdiensten en verkoop van vastgoed aan. Het bedrijf heeft momenteel meer dan € 7.000.000 aan vastgoedactiva en exploiteert een viertal vastgoedfondsen met assets in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland.



Het bedrijf ontwikkelt het Max Crowdfund-platform sinds eind 2017 en het nieuwe 2.0-platform bereikt nu zijn laatste fase van ontwikkeling. Max Crowdfund is al operationeel met 75.000 wereldwijde gebruikers en functionaliteiten zoals het registreren van accounts met geautomatiseerde KYC / AML-functies en het aanbieden van beleggingsopties in meerdere valuta.



Het echte potentieel van het Max Crowdfund-platform wordt ontsloten als Max Property Group het platform kan openstellen voor derden voor het realiseren van vastgoedfinanciering. Dit stelt projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren in staat om financiering van hun projecten te realiseren bij particuliere en zakelijke investeerders met vastgoed als onderpand. Investeerders zullen in staat zijn om wereldwijd in vastgoed te investeren vanaf slechts € 100. Het nieuwe platform is bijna klaar om te worden vrijgegeven, in afwachting van goedkeuring door de AFM van de aanvraag die in oktober 2019 is ingediend.



Security Tokens

Met een gevestigde onderneming, meer dan € 7.000.000 aan vastgoedactiva en een bloeiende internationale vastgoedmarkt, beschouwt Max Property Group zichzelf als goed gepositioneerd voor het aantrekken van aandelenkapitaal. Omdat Max Crowdfund wordt ontwikkelt met blockchain-technologie, was het een natuurlijke beslissing om de aandelenronde te starten op basis van security tokens.



De tokens, MPGS genaamd, zijn uitgegeven op de IGNIS-blockchain met behulp van Ardor-technologie. Elk MPGS-token vertegenwoordigt één aandeelcertificaat. Via een reguliere aandelenuitgifte zijn 20% van de aandelen in MPG toegewezen aan de coöperatie, Max Property Coöperatie U.A. (MPC). MPC geeft de aandelencertificaten (MPGS) uit en behartigt de belangen van haar leden, de investeerders in MPGS. De uitgifte van de aandeelcertificaten gebeurt onder de geldende Europese vrijstellingsregels voor uitgifte van aandelen.