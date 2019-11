PSV introduceert Veilig online identificeren met iDIN via DISP Bluem

iDIN voor Clubkaart en risicowedstrijden bij PSV



Eindhoven, 27 november 2019; Om een tiental hooligans te vinden en de veiligheid in het stadion te waarborgen moeten duizenden mensen zich identificeren om hun favoriete wedstrijd te kunnen bezoeken. Waar veel voetbalclubs nog werken met kopie ID-bewijzen, heeft PSV Eindhoven een digitale AVG-proof oplossing in gebruik genomen: veilig online identificeren via uw bank | iDIN.



Clubkaart en risicowedstrijden



Sinds half oktober j.l. werkt PSV Eindhoven met de Clubkaart en de iDIN Check. Een Clubkaart houdt in dat de gegevens met clubvoorkeur wordt geregistreerd in de KNVB C3V database. Met andere woorden; dat men als PSV-fan bekend staat bij de KNVB. Zo’n Clubkaart is vervolgens nodig om kaarten voor een uitduel en voor risicowedstrijden thuis van PSV te kopen.



iDIN is er voor de dagjesmensen en niet-seizoenskaarthouders of leden. Deze groep kon voorheen in principe geen kaarten bestellen voor risicowedstrijden thuis van PSV of een uitwedstrijd bezoeken. Zij waren verplicht om eerst een Clubkaart of lidmaatschap aan te schaffen, alvorens ze een kaartje voor zo’n wedstrijd konden kopen. Het regelen van een Clubkaart was omslachtig en een drempel om een wedstrijd te bezoeken. Men moest zich legitimeren met een kopie ID-bewijs.



Kopie ID-bewijs is dankzij de iDIN Check verleden tijd



Met iDIN kan men nu online direct een Clubkaart aanvragen zonder dat men zich aan de stadionbalie hoeft te legitimeren of per e-mail een kopie ID-bewijs moet toesturen. iDIN is een nieuwe dienst van de Nederlandse banken waarmee de consument gemakkelijk online zijn persoonsgegevens kan delen met PSV. iDIN gebruikt de vertrouwde inlogmethode van de bank. Zo kan de online identificatie nu zowel zeer betrouwbaar als gebruiksvriendelijk zijn.



Met de iDIN Check worden de bij een account ingevulde gegevens gecontroleerd met de bij de bank bekende gegevens (naam, adres, geslacht en geboortedatum). Steeds meer organisaties én betaald voetbalclubs maken gebruik van de iDIN Check. De controle is online en snel. Doordat de supporter is geïdentificeerd via de iDIN Check is PSV gegarandeerd van de juistheid van de persoonsgegevens. Hierdoor is het voor een club mogelijk om iemand kaarten te laten kopen voor risicowedstrijden waar officieel een clubkaartverplichting geldt. Dat is iets wat de club, elk voor zich, met de driehoek (burgemeester, politie, ovj) afstemmen. Tevens kunnen fans die wel een clubkaart willen, deze eenvoudig online bestellen zonder dat de zekerheid omtrent de persoonsgegevens in geding is. Op deze wijze verleent PSV een extra stukje service aan mensen die een wedstrijd willen bezoeken, wordt de privacy van persoonsgegevens beter gewaarborgd en bespaart men tijd.



iDIN als verificatiemethode binnen TicketTrigger



PSV Eindhoven maakt gebruik van het softwareproduct TicketTrigger Voetbal, van Zicht uit Rotterdam. TicketTrigger Voetbal wordt gebruikt door een groeiend aantal Nederlandse eredivisieclubs voor de online verkoop van tickets en seizoenskaarten. Daarom dat Zicht de iDIN technologie van Bluem payment services geïntegreerd heeft als verificatiemethode. Dit maakt het mogelijk om nu ook clubkaarten online te verkopen.