Zuid-Hollandse chauffeur Tommy Heineman wint TVM Award Ridder 2020

Hoogeveen - Tommy Heineman (28) uit Alphen aan den Rijn heeft de TVM Award Ridder 2020 gewonnen. De vrachtwagenchauffeur, werkzaam voor transportbedrijf Blom & Zn Zwammerdam BV, verdiende de prestigieuze prijs met een heldhaftige actie die hij eerder dit jaar op de A28 bij Leusden verrichtte.



Heineman voorkwam mogelijk een catastrofe toen hij zag dat de oudere bestuurster van een slingerende auto onwel was geworden. Ze hing met haar hoofd op het stuur. Heineman reageerde instinctief. Met zijn vrachtwagen drukte hij de personenauto met beleid in de vangrail waardoor deze tot stilstand kwam en er eerste hulp verleend kon worden.



Vanwege deze actie werd Heineman genomineerd voor de TVM Award Ridder 2020. Deze prijs is bestemd voor een vrachtwagenchauffeur (m/v) die iets bijzonders heeft gepresteerd op het gebied van verkeersveiligheid. De jury van Ridder 2020 bestaat uit vijf beroepschauffeurs en voorzitter Fred Teeven, voormalig politicus en tegenwoordig parttime buschauffeur. Heineman ontving de bronzen TVM Award uit handen van tv-persoonlijkheid Hélène Hendriks in haar rol als ambassadrice van de TVM Awards.



,,Ik ben erg trots op mijn prijs’’, zegt Tommy Heineman. ‘’Waardering krijgen is natuurlijk altijd fijn, maar ik zie mezelf niet als een held. Ik heb gewoon geprobeerd iemand te helpen.”



Juryvoorzitter Fred Teeven: ,,Tommy heeft door zijn kordate ingrijpen een ongeval voorkomen. Mogelijk heeft hij zelfs levens gered, als je bedenkt wat er had kunnen gebeuren als hij niks had gedaan.’’



TVM Awards



De TVM Awards is de naam van het veiligheidsprogramma dat TVM verzekeringen vorig jaar introduceerde met als voornaamste doelstelling om meer bewustwording te creëren voor veilig rijgedrag onder alle weggebruikers en zodoende een bijdrage te leveren aan de transport- en verkeersveiligheid in Nederland. De TVM Awards kent drie pijlers: het NK Veiligste Chauffeur, Ridder 2020 en Veilig Transport.



Het initiatief van TVM wordt ondersteund door negen betrokken partners: Volvo Trucks Nederland, Continental Benelux, Van Eijck Groep, BP, Advance Groep, VVN, ANWB, STL en TLN.