1.400 nominaties voor Muziekdocent van het Jaar verkiezing

De verkiezing Muziekdocent van het Jaar 2018/2019 is met bijna 1.400 nominaties een doorslaand succes. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur en initiatiefnemer van de Muziekdocent van het Jaar verkiezing: “De grote animo voor deze verkiezing heeft ons positief verrast en laat zien dat het belang van muziekeducatie door velen in het voortgezet onderwijs onderstreept wordt!” De winnaar wordt eind juni door een vakjury gekozen en bekend gemaakt.



Intensieve campagne



Op initiatief van Buma Cultuur wordt aan het eind van dit schooljaar voor het eerst de ‘Muziekdocent van het Jaar’ gekozen. Daarmee wordt nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor het belang van muziekeducatie.De verkiezing wordt ondersteund met uitgebreide mediacampagne in samenwerking met De Persgroep en een intensieve social media-campagne. Er is een speciale website ingezet, www.debestemuziekdocent.nl, en verder is er in kranten, op nieuwssites en op NPO Radio 1 in het ochtendprogramma Smaakmakers aandacht geschonken aan de verkiezing. De campagne heeft geleid tot in totaal 1.385 nominaties. De genomineerden zijn actief als muziekdocent of zijn docent of onderwijsbetrokkenen die zich op een bevlogen en inspirerende wijze inzetten voor muziekeducatie en leerlingen enthousiasmeren op het gebied van muziek en muzikale ontwikkeling.



Over de verkiezing Muziekdocent van het Jaar



De nominatiefase voor Muziekdocent van het Jaar 2018/2019 startte op 10 mei en eindigde op 25 mei. In de eerste weken van juni vindt de selectieprocedure plaats. Zo blijft uiteindelijk een vijftal genomineerden over. De vakjury oordeelt op basis van een uitgebreide motivatie en een interview met de geselecteerde genomineerden wie de uiteindelijke winnaar wordt. Deze wordt eind juni bekend gemaakt. De verkiezing kent dit jaar zijn eerste editie en zal jaarlijks terugkeren.