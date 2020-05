Jongeren van theaters door heel Nederland geven Rutte antwoord!

Dinsdag 19 mei 2020 richtte premier Mark Rutte zich in zijn persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen rechtstreeks tot jongeren om mee te denken over de 1,5 meter-samenleving. Direct gingen de jongerenafdelingen van Het Nationale Theater -HNTdeMotor- en Internationaal Theater Amsterdam -The Pack- aan de slag en mobiliseerden andere jongerenafdelingen van alle bis (jeugd)theatergezelschappen, theaters en jongerengroepen door heel Nederland om samen gehoor te geven aan de oproep van Rutte.



(zie voor volledige lijst: onderaan bericht)



Directe reactie op oproep Rutte



Het doel is helder: jongeren in Nederland massaal mobiliseren om na te denken over de 1,5 meter-samenleving en hen uit te dagen dat op een creatieve manier te uiten. De passie voor kunst en cultuur is namelijk wat deze jongeren met elkaar bindt. Deze jongeren zijn heel bewust betrokken bij de wereld en geven graag hun frisse blik. Juist zij zijn in staat om vanuit een fantasierijke en theatrale ruimte te denken over de uitdaging die voor ons ligt.



Jongerenafdelingen van grote gezelschappen doen mee



In heel Nederland werd enthousiast gereageerd. Aanstaande maandag 1 juni, om 14:00 uur, gaan de jongeren met elkaar videobellen. Naar verwachting zullen hierbij 100 jongeren aanwezig zijn. Samen komen ze tot een manifest voor de toekomst, een groot statement als reactie op de oproep van Rutte. Directeur Theater Cees Debets van Het Nationale Theater stipte het ook al even kort aan in een interview met NRC dat op 27 mei 2020 verscheen.



Gezamenlijke 8-delige videoreeks When This Is Over



De jongeren gaan in groepen aan de slag tijdens een grote onlinebijeenkomst. De twee dagen die er op volgen zullen ze aan de hand van opdrachten van theatermakers video’s maken die worden verwerkt tot een 8-delige reeks die online gepubliceerd zal worden onder de noemer ‘When This Is Over’. De eerste video zal verschijnen op 5 juni om 12 uur, het tijdstip waarop door de hele wereld video’s door jongerengroepen worden gepost. Vrijdag 12 juni verschijnt de laatste (compilatie)video, die het manifest van de jongeren zal vormen. Hiermee sluiten we aan bij The Coronavirus Time Capsule als platform: een internationaal project, op initiatief van het Londense jongerengezelschap Company Three, waarin jongeren hun gedachten, gevoelens en ervaringen binnenshuis documenteren. Internationaal Theater Amsterdam en Het Nationale Theater werken sinds het begin van de intelligente lockdown via dit platform samen. De video’s zijn te bekijken op de diverse online platforms en websites van de deelnemende gezelschappen.



Naar het Catshuis



Rutte gaf op woensdag 20 mei 2020 aan dat hij ook jongeren gaat uitnodigen op het Catshuis om te praten over de coronamaatregelen en het mag duidelijk zijn dat jongeren uit de theaterwereld hierbij graag een duit in het zakje doen door hun werk daar te presenteren.



Deze partijen geven samen gehoor aan de oproep van Rutte:



-Het Nationale Theater



-Internationaal Theater Amsterdam



-Toneelgroep Maastricht



-Het Laagland



-NITE



-Het Houten Huis



-DOX



-Het Filiaal theatermakers



-Tryater



-Theater Rotterdam



-Maas theater en Dans



-De Toneelmakerij



-Toneelgroep Oostpool



-Theater Sonnevanck



-Theatergroep Kwatta



-Theater Artemis



-Toneelschuur



-Theatergezelschap BonteHond



-DEGASTEN



-PS|jong



-Zaans Toneelhuis Theatermijn



-Bij Vrijdag



-Theater De Makkers