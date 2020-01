Eigen regie over levenseinde centraal tijdens Week van de Euthanasie

Het zelfgekozen levenseinde staat meer dan ooit in de belangstelling. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) houdt daarom tijdens de Week van de Euthanasie (van 7 tot en met 14 februari 2020) diverse informatieve bijeenkomsten verspreid over het land.



Tijdens de Week van de Euthanasie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt om regie over het eigen levenseinde te houden. De inloopbijeenkomsten bestaan uit een korte lezing over de euthanasiewet. Medewerkers van de NVVE zijn aanwezig om informatie te geven en vragen over euthanasie en keuzemogelijkheden aan het einde van het leven te beantwoorden. De bijeenkomsten worden gehouden in Halsteren, Deventer, Den Bosch, Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam. Tijdens de informatiebijeenkomsten is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief lid te worden van de NVVE.



Keuzevrijheid aan het eind van het leven is een groot goed in Nederland. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat 87 procent van de Nederlanders vindt dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn. Volgens NVVE-directeur Agnes Wolbert blijkt echter dat er een groot verschil is tussen wat mensen weten over een euthanasieverzoek en de weerbarstige praktijk. ,,Jaarlijks krijgt de NVVE 40.000 vragen over deze thema’s van haar ruim 172.000 leden. Veel mensen denken dat euthanasie een recht is in Nederland of dat met een wilsverklaring alles is geregeld. Dat is niet het geval. In de praktijk worden twee op de drie verzoeken afgewezen. De NVVE adviseert daarom: Neem de regie over je levenseinde en leg op tijd vast wat je wensen zijn.’’



VWS



Dat het onderwerp enorm leeft, erkent ook het ministerie van VWS, dat van 15 februari tot en met 18 maart zogenoemde ‘Huiskamergesprekken’ houdt, onder de titel ‘Dialoog over de laatste levensfase’. Het project komt voort uit het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat het kabinet een brede discussie opzet over euthanasie, waardig ouder worden en voltooid leven.



Gratis informatiepakket



Wie zich vooraf aanmeldt voor een informatiebijeenkomst ontvangt bij de bijeenkomst een gratis informatiepakket en een leuke attentie. Aanmelden kan via www.nvve.nl/weekvan. Daar staat ook meer informatie over het programma, data en locaties.



Café Doodnormaal



De NVVE Jongeren organiseert regelmatig een Café Doodnormaal, specifiek gericht op jongeren om in gesprek te gaan over het zelfgekozen levenseinde. Euthanasie en jongeren is geen vanzelfsprekende combinatie. Bij Café Doodnormaal kunnen jongeren aan de hand van stellingen en casussen op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. Op maandag 10 februari vindt Café Doodnormaal plaats in Den Haag.