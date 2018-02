Vereniging Eigen Huis: Verhuizen doen we zelf

VEH: Verhuizen doen we zelf



Bijna één op de vijf huishoudens is in de afgelopen drie jaar verhuisd, van mensen onder de 30 jaar zelfs de helft. Hoe regelen ze die verhuizing? Bijna driekwart doet het zelf, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.



Iedere woningverkoop betekent twee verhuizingen. De één vertrekt uit de woning, de ander trekt er in. De meeste mensen blijven in de buurt: voor ruim de helft staat de nieuwe woning minder dan vijf kilometer van het oude huis. 65-plussers lijken iets avontuurlijker: 45% verhuist meer dan tien kilometer van de oude woonplaats.



Al dat verhuizen doen we meestal zelf, vaak met hulp van familie en vrienden. Slechts een kwart van alle verhuizers schakelt daarvoor een verhuisbedrijf in. Ouderen doen dat anders: meer dan de helft van de 65-plussers laat het inpakken en verhuizen over aan een professioneel verhuisbedrijf.



Zelf doen of laten verhuizen: groot verschil in kosten



De keuze voor wel of geen verhuisbedrijf heeft vooral met kosten te maken. Gemiddeld kost een verhuizing door een erkend verhuisbedrijf tussen de 1.500 en 2.000 euro. Mensen die zelf verhuizen, geven daar aanmerkelijk minder aan uit; gemiddeld 160 euro aan verhuisdozen en 80 euro aan een vrachtbusje. Daar komen vaak nog wat kosten bij voor broodjes en een krat bier of fles wijn voor familie en vrienden.



Wel willen maar niet kunnen verhuizen door woningtekort



Veel huurders en huiseigenaren willen wel verhuizen, maar zien hun kansen afnemen doordat er maar weinig geschikte huur- en koopwoningen worden aangeboden. En als er een goed en aantrekkelijk huis te koop is, loopt de prijs door bieden en overbieden steeds verder op. Vooral rond de grote steden zijn de hoge huizenprijzen steeds vaker een belemmering om te verhuizen naar een andere, vaak grotere woning. Huurders hebben vaak dezelfde ervaring als zij de overstap willen maken naar een koophuis.



Tips en waarschuwingen bij het kopen van een huis op www.eigenhuis.nl/huis-kopen