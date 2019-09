YoungCapital NEXT start praktijkgerichte mbo-opleiding op maat

Opleider geeft betaald toekomstgericht technisch onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven



YoungCapital NEXT start op 16 oktober de betaalde mbo-2-opleiding installatietechniek in Hoofddorp, waar studenten worden opgeleid voor een baan als onderhoudsmonteur of installatietechnicus. “Goed vakpersoneel binnen de techniek is schaars”, zegt Maurice Peeters, Director YoungCapital NEXT. “De komende jaren zijn er meer dan 10.000 installatietechnici nodig om Nederland duurzamer te maken. Onze opleiding is direct afgestemd en op maat gemaakt voor het bedrijfsleven.” Tijdens de opleiding betalen de studenten geen studiekosten, maar ontvangen ze salaris. Na 24 maanden studeren ze af met een erkend mbo-diploma en krijgen ze een vast dienstverband aangeboden.



YoungCapital NEXT kijkt al langer, samen met bedrijven, naar de mogelijkheden om talent op te leiden met praktische vaardigheden die in het reguliere onderwijs ontbreken. Bij de mbo-2-opleiding tot installatietechnicus gaan studenten vier dagen per week aan het werk en één dag per week naar school. “De studenten doen bij ons precies de kennis op die ze nodig hebben in de praktijk. Hierdoor kunnen ze na de opleiding direct doorstromen naar een organisatie”, zegt Maurice.



Sociale vaardigheden



De techniekstudenten gaan bij YoungCapital NEXT ook aan de slag met hun sociale vaardigheden. “Binnen deze branche kom je vaak bij mensen thuis en daarom zijn onder andere communicatieve skills heel belangrijk. Dit leren wij de studenten via een persoonlijk leiderschapstraject”, zegt Maurice. Geïnteresseerde jongeren met minimaal een vmbo-diploma en affiniteit met techniek kunnen zich aanmelden via https://next.youngcapital.nl/mbo-opleidingen/techniek



Over YoungCapital NEXT



YoungCapital NEXT dicht het gat tussen onderwijs en het bedrijfsleven door opleidingen en traineeships aan te bieden die aansluiten op de wensen van de arbeidsmarkt. Bij YoungCapital NEXT combineren jongeren leren met werken. Ze worden opgeleid in een vak waar veel vraag naar is, en passen hun kennis direct toe in de praktijk. Daarnaast werken ze met een coach aan hun soft skills, zodat ze met hun persoonlijkheid het verschil kunnen maken. YoungCapital NEXT heeft tot nu toe zo’n 1.400 trainees en studenten opgeleid en geholpen aan een baan.