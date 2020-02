Uitreiking allereerste Beauty Expert Speld

Op 11 februari 2020 heeft Margo Weeink tijdens een ‘overval’ op haar werkplek bij ICI Paris XL (Utrecht) de allereerste Beauty Expert Speld in ontvangst mogen nemen.



Margo heeft deze speld gekregen omdat zij in aanmerking kwam voor het certificaat ‘Beauty Expert’, hiervoor heeft zij in haar (digitale) cosmeticapaspoort de door haar gevolgde merkentrainigen geregistreerd; 4 huidverzorgingstrainingen (verschillende merken), 2 make-uptrainingen en 1 parfumtraining. Vanaf 2020 wordt bij het certificaat nu ook een speld uitgereikt. Met de speld wordt ook in de parfumerie zichtbaar dat de beauty advisor beschikt over aantoonbare vakbekwaamheid en kennis om op een kundige manier te adviseren.



De NCV, en met name de leden van de Groep Depositaire en Exclusieve Distributie hopen dat het de beauty advisors nog trotser op het vak en hun eigen baan maakt en extra plezier verschaft in de uitoefening van hun vak.



Leden van de Groep Depositaire en Exclusieve Distributie (aangesloten bij de NCV) hebben het cosmeticapaspoort mogelijk gemaakt. Het betreft de volgende bedrijven: Bulgari Netherlands BV, Chanel International BV, Clarins Nederland BV, Collistar Benelux BV, Coty International BV, Elha Cosmetics BV, Estée Lauder BV, Kao Brands Europe/Guhl Ikebana Cosmetics, L'Oréal Divisie Luxe Producten, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Puig Nederland BV, Shiseido Group The Netherlands BV, Skins Cosmetics BV en Trind Cosmetics BV.



Margo Weeink is ook de winnares van de titel Prix de L’essence Beauty-Advisor van het jaar 2020