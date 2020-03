Danone lanceert 100% plantaardige varianten van Activia en Danio

Activia en Danio van Danone zijn voortaan ook in een plantaardige variant verkrijgbaar. Hiermee wil Danone inspelen op de groeiende groep van flexitariërs die gevarieerder en dus vaker plantaardig wil eten.



Steeds meer mensen kiezen bewust voor een flexitarisch menu: meer dan de helft van de Nederlanders zegt minder vlees te eten en kiest vaker voor een plantaardig alternatief. De groeiende vraag naar meer variatie is voor Danone aanleiding geweest voor het introduceren van plantaardige producten onder haar bekende merken Activia en Danio. De consument krijgt hierdoor nog meer keuze binnen plantaardig.



Twee bekende merken, drie smaken



Activia brengt 100% plantaardige producten op basis van soja met exclusieve vegan culturen. De producten zijn deze week al te vinden bij Jumbo, vanaf volgende week bij Albert Heijn en binnenkort ook bij andere supermarkten. Consumenten kunnen zich laten verrassen door drie heerlijke smaken: haver, perzik en vanillesmaak.



De vegan Danio op basis van kokos is vanaf volgende week bij Albert Heijn te koop. Dit overheerlijke verwenproduct zal daarna ook bij andere supermarkten te vinden zijn. Daar heeft de consument de keuze tussen drie smaken: stracciatella, perzik-vanille, mango-limoen. Beide producten passen niet alleen in een regulier dieet, maar ook bij een vegetarische en veganistische levensstijl.



In lijn met filosofie ‘One Planet. One Health.’



Deze lancering is een primeur voor Danone aangezien het de eerste keer is dat het Danone merk zich richt op 100 procent plantaardige producten. Via deze weg biedt het consumenten meer keuze voor een gevarieerd eetpatroon. Dit sluit volledig aan bij de filosofie van Danone ‘One Planet. One Health.’



“Bij Danone zijn we ervan overtuigd dat onze gezondheid en die van de planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, zegt Dirk Holzapfel, Country Manager Danone Nederland. “Door zowel zuivel als plantaardige varianten op de markt te brengen, beantwoorden we helemaal deze filosofie. Dit biedt de consument ook de keuzemogelijkheid tussen de twee.”