Intertoys helpt ouders bij opruimen speelgoed voor feestdagen

Onderzoek: Gezinnen besteden hooguit 10 minuten per dag aan opruimen

AMSTERDAM – Nederlandse ouders en kinderen besteden maximaal tien minuten per dag aan het opruimen van speelgoed. Ook houdt slechts een op de zeven gezinnen een grote opruiming van speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt in aanloop naar Sinterklaas en Kerstmis. Een groot deel van de ouders zegt dat hun kinderen bij een grote opruiming weer ontdekken wat ze echt leuk vinden om mee te spelen, wat het een stuk makkelijker maakt om een goed verlanglijstje te maken. Om ouders te helpen met het stimuleren van de grote opruiming start Intertoys de Speelgoed Opruimweken.

De Nederlandse marktleider haakt daarmee in op de populaire opruimtrend, onder meer aangezwengeld door de Japanse bestseller auteur Marie Kondo. Hoewel die trend een beetje aan kinderen voorbij lijkt te gaan, vinden ook zij het fijner als hun speel- of slaapkamer is opgeruimd. Dat geeft rust om te kunnen spelen en maakt ruimte voor nieuw speelgoed. Tijdens de opruimweken lanceert Intertoys de website www.speelgoedopruimweken.nl, waar opruimcoaches tips & tricks geven om opruimen leuker en efficiënter te maken. Ouders krijgen tips over wat ze kunnen doen met speelgoed waar hun kinderen uitgegroeid zijn.

Acht op de tien maakt verlanglijstje voor Sinterklaas; vier op de tien voor Kerst

Om het opruimgedrag van Nederlandse gezinnen in kaart te brengen heeft Intertoys onderzoek laten doen onder 1.017 ouders met kinderen van vier tot twaalf jaar. Daaruit blijkt dat de meesten gemiddeld niet langer dan tien minuten per dag speelgoed opruimen. Dat gebeurt vlak voordat de kinderen naar bed gaan of voordat ze buiten willen gaan spelen. Slechts een op de zeven kinderen ruimt altijd uit zichzelf op. De meeste ouders bieden weleens aan om samen met hun kinderen op te ruimen (62 procent), maken er een wedstrijdje of spelletje van (30 procent), dreigen met straf (27 procent) of stellen een beloning in het vooruitzicht (22 procent).

Zeven op de tien ouders zien dat er minder met speelgoed wordt gespeeld dat uit het zicht ligt. Een meerderheid ziet dat hun kinderen bij een grote opruiming weer ontdekken wat ze echt leuk vinden om mee te spelen (63 procent). Ook biedt dit voor de meeste ouders een overzicht van wat hun kinderen ook alweer allemaal hebben. Dat maakt het makkelijker om verlanglijstjes te maken. Die worden door acht op de tien kinderen nog gemaakt voor Sinterklaas en bij vier op de tien voor Kerstmis.



Volgens opruimcoaches zijn kinderen over het algemeen blij als de speelhoek of hun slaapkamer is opgeruimd. Dat geeft ze rust om te spelen. Ouders kunnen het opruimgedrag van hun kroost stimuleren door duidelijke en korte taken te geven, een timer te zetten, complimenten te geven of een beloning in het vooruitzicht te stellen.

Wat te doen met overbodig speelgoed

De helft van de ouders vindt dat speelgoed dat al een jaar niet meer gebruikt is wel weg kan (49 procent). Driekwart doet weleens speelgoed weg, zonder met de kinderen te overleggen, blijkt uit het onderzoek.

Tweederde van de ouders verkoopt speelgoed dat overbodig is via Marktplaats of een rommelmarkt. Iets minder dan de helft geeft het (ook) weg aan vrienden/kennissenfamilie of brengt het naar de kringloop. Een derde gooit weleens speelgoed weg.

Een op de drie ouders geven aan dat hun zoon of dochter zoveel speelgoed heeft dat ze niet goed weten waar ze ermee heen moet. Ook daarin krijgen ze advies tijdens de Speelgoed Opruimweken. Ze kunnen speelgoed waar niet meer mee gespeeld bijvoorbeeld schenken aan een goed doel. Kinderen vinden dat volgens de opruimcoaches fijn, omdat ze weten dat ze een ander kind blij maken met hun speelgoed.