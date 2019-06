Love Nature HD beschikbaar voor Canal Digitaal-klanten

M7 Group, een van de toonaangevende aanbieders van betaal-tv in Europa, heeft bekendgemaakt dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met Blue Ant Media voor de distributie van Love Nature HD. Dit betekent dat Canal Digitaal, een aanbieder van betaal-tv in Nederland, binnenkort een zender rijker is. Love Nature, een gezamenlijk project van Blue Ant Media en Smithsonian Networks, biedt natuurliefhebbers de grootste collectie natuurprogramma's in HD en 4K ter wereld. Er worden films opgenomen op meer dan 40 locaties overal in de wereld, waaronder Zambia, Scandinavië, Cambodja en Australië. Na de lancering van de zender op 15 augustus zal de zender beschikbaar worden gesteld in het Engels, met Nederlandse ondertiteling. De zender zal via de ASTRA 3 (23,5 graden oost) te ontvangen zijn. Bill Wijdeveld, VP Business Development M7 Group, zegt: “Wij zijn erg blij met deze overeenkomst met Blue Ant Media. Love Nature specialiseert zich volledig in natuurprogramma's en produceert deze in de allerhoogste kwaliteit. Daarmee is het een absoluut uniek kanaal en een fantastische aanvulling op de content die wij bieden. Wij verheugen ons op een heel succesvolle samenwerking in onze verschillende Europese markten.”

M7 Group S.A. is gevestigd in Luxemburg en is een van de grootste aanbieders van tv-platforms via satelliet en op basis van IP. M7 Group opereert met verschillende merken in verschillende landen: Skylink en Freesat in de Tsjechische Republiek en Slowakije, Canal Digitaal in Nederland, TV Vlaanderen en TeleSat in België, HD Austria in Oostenrijk, UPC Direct in Hongarije, FocusSat in Roemenië en Diveo in Duitsland. Elk merk biedt een eigen taal- en cultuurspecifiek tv-aanbod aan. Op dit moment telt M7 Group ruim 3 miljoen abonnees, waarvan 0,8 miljoen geabonneerd is op een basispakket. Deze ontvangen honderden satelliet- en op IP gebaseerde radio- en tv-zenders in digitale en HD-kwaliteit. M7 Group biedt sinds 2011 ook breedband- en telefoniediensten aan voor zijn klanten in Nederland en België. M7 Platform Services biedt programma-aanbieders end-to-end distributie-oplossingen voor DTH-, kabel- en IPTV-ontvangst. Voor meer informatie: www.m7group.eu.



Blue Ant Media is een internationale producent, distributeur en zenderexploitant, en leverancier van videocontent voor games. Wij hebben zeven productiehuizen verspreid over de wereld, die content creëren voor zenders en streamingplatforms. Onze producten variëren van documentaires tot animatieseries en theater. Onze distributietak, Blue Ant International, biedt een omvangrijke contentcatalogus aan, met onder meer een van de grootste collecties natuurprogramma's in 4K. Blue Ant Media exploiteert in diverse delen van de wereld lineaire en SVOD-kanalen onder 14 merken, waaronder Love Nature, Smithsonian Channel Canada, BBC Earth (Canada), ZooMoo, Arcade Cloud. Omnia Media, ons gamingbedrijf, beschikt over het grootste gamertalentennetwerk ter wereld. Het creëert en distribueert gaming-videocontent op digitale en OTT-platforms als onder meer YouTube, Snapchat en Facebook. Blue Ant Media heeft zijn hoofdkantoor in Toronto en heeft negen internationale vestigingen: in Los Angeles, Singapore, Auckland, Dunedin, Londen, Washington, Sydney, Beijing en Taipei. www.bluenantmedia.com