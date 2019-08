Dunkin’ slaat handen ineen met Jumbo Supermarkten

Vanaf 4 september zijn voorverpakte donuts exclusief bij de supermarktketen verkrijgbaar



Dunkin’, een van ’s werelds meest toonaangevende coffee and baked goods merken, gaat voorverpakte donuts verkopen in ruim 670 filialen van Jumbo Supermarkten in Nederland. De voorverpakte donuts komen in verpakkingen van 2 en 4 stuks in populaire smaken als Boston Kreme, Cocoa Hazelnut, Strawberry Sprinkle en Cheesecake Crumble. De donuts zullen vanaf 4 september verkrijgbaar zijn.



“Met inmiddels meer dan 21 Nederlandse Dunkin’ locaties en Dunkin’ fans door het hele land, vinden we het fantastisch om onze heerlijke donuts nu aan te kunnen bieden aan klanten van Jumbo door heel Nederland”, aldus Nabil Besali, CEO van Dunkin’ Netherlands. “We kijken uit naar deze mooie samenwerking met een van de grootste supermarktketens van Nederland, waardoor we Jumbo klanten onze verrukkelijke donuts kunnen aanbieden.”



Dunkin’ fans kunnen in de Jumbo filialen terecht voor de volgende smaken:

• Boston Kreme - Een klassieker met een heerlijke vulling van Beierse room en een chocolade topping.

• Cocoa Hazelnut - Deze donut is gevuld met heerlijke hazelnoot chocoladecrème en heeft een rijke topping van chocolade en stukjes snoep.

• Strawberry Sprinkle - Een donut met een overheerlijke vulling van aardbeienjam en een topping van zoete roze glazuur en regenboog sprinkles.

• Cheesecake Crumble - Deze donut heeft een waanzinnige cheesecake vulling en een zoete witte topping met cake crumble.



In de verpakkingen met 2 donuts zitten combinaties van de smaken Strawberry Sprinkle, Boston Kreme en Cheesecake Crumble. In de 4-stuks verpakkingen zitten alle bovengenoemde smaken.



Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ stores die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl/.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: https://www.dunkinbrands.com/.



Jumbo Supermarkten

Familiebedrijf Jumbo Supermarkten doet al 90 jaar zijn uiterste best om elke te zorgen voor 100% tevreden klanten. De supermarktketen heeft winkelgemak hoog in het vaandel staan en uit dit middels de 7 Zekerheden: zeven regels waaraan een optimaal supermarktbezoek aan moet voldoen, zoals Laagsteprijsgarantie, Vlot winkelen en Service met ’n glimlach. De supermarktketen telt 675 winkels in Nederland, 105 La Place restaurants en meerdere vestigingen van de concepten Jumbo City en Jumbo Food Market.