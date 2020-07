The Amsterdam Dungeon test of ratten COVID-19 kunnen waarnemen

The Amsterdam Dungeon onderzoekt of ratten ingezet kunnen worden bij het opsporen van COVID-19 symptomen. Deze alleseters zijn in het verleden vaker ingezet bij het ontdekken van tuberculose en explosieven. Snuffelratten zijn bij The Amsterdam Dungeon ter plaatse om COVID-19 symptomen te detecteren bij bezoekers. Naast het snuffelonderzoek ondergaan de bezoekers tevens een geurtest om te achterhalen of het reukvermogen is aangetast. Daarnaast kunnen bezoekers op symptomen getest worden met een infrarood thermometer.



Historisch gezien hebben ratten een negatieve reputatie opgedaan voor het verspreiden van diverse ziekteverwekkers, bijvoorbeeld tijdens de Pestepidemie. De beestjes staan bij velen bekend als dragers van virussen en bacteriën die in geval van verspreiding een gevaar kunnen vormen voor de mensheid. Post-lockdown 2020 hoopt The Amsterdam Dungeon het imago van het knaagdier in positieve zin om te vormen door gebruik te maken van hun sterk ontwikkelde reukvermogen.



“Ratten worden vaak gezien als de meest verguisde en verafschuwde dieren in de geschiedenis, maar ze hebben het vermogen om moderne helden te zijn. De verbazingwekkende neuzen van deze ratten detecteren al 70% van tuberculosegevallen door aan menselijk speeksel te snuiven. De ratten gaan nu ook een bijdrage leveren bij het opsporen van mogelijke besmetting van COVID-19 bij potentiële klanten van The Amsterdam Dungeon. In wezen het opsporen van de moderne pest”, volgens een rattenexpert.



Deze unieke test zal bovendien worden benut om het publiek in te lichten over het vaak onderschatte en verkeerd begrepen dier. Door de eeuwen heen zijn ratten ten onrechte beschuldigd van misdaden die ze niet hebben begaan. De waarheid is dat ze juist over het talent beschikken om ziekten op te sporen in plaats van ze te verspreiden.



De rattenexpert legt uit: "Ik geloof dat ratten niet alleen de bezoekers zullen beschermen. Door deze snuffelratten te gebruiken, kunnen we de historische onnauwkeurigheden over de knaagdieren helpen op te lossen, en op een of andere manier de bloedstollende angst die miljoenen mensen hebben opgewekt wegnemen of in ieder geval drastisch terugbrengen.”



“We willen dat iedereen The Amsterdam Dungeon veilig bezoekt, de gezondheid en het welzijn van onze gasten staat hoog in het vaandel. Omdat deze tijd spannend kan zijn, doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onze bezoekers ongedeerd en nog steeds op een griezelig leuke manier The Amsterdam Dungeon kunnen bezoeken” aldus Quinten Luykx, General Manager bij The Amsterdam Dungeon.



Bij The Amsterdam Dungeon krijg je in een interactieve ‘walkthrough experience’ meer dan 500 jaar van Amsterdams meest gruwelijke geschiedenis voor je kiezen. Afschuwelijk goede acteurs wekken waargebeurde schrikbarende verhalen tot leven.