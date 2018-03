‘ÓÓK kinderen met een handicap moeten welkom op school zijn!’ [VIDEO]

En dáárom hebben vandaag 108.041 kinderen in heel Nederland 1 minuut lang herrie gemaakt! De Liliane Fonds-ambassadeurs, onder wie Jaap Jongbloed, Jetta Klijnsma en Minke Booij, hebben samen met de kinderen van de OBS De Klimop in Amsterdam ook aan de bel getrokken omdat zij vinden dat alle kinderen van hun recht op onderwijs moeten kunnen genieten, óók kinderen met een handicap! Na het herrie moment werd het unieke Liliane Fonds-stemhokje geopend. Maar ook via het mobiele stembureau konden de voorbijgangers - nadat ze gestemd hadden voor de gemeenteraadsverkiezingen - hun handtekening zetten onder het manifest* ‘Alle kinderen welkom op school’. Want dát is het uiteindelijke doel: zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen en ervoor zorgen dat alle kinderen wereldwijd welkom zijn op school.



Selim, Chelsea en Mohammed, allen uit groep 7, zijn het roerend met elkaar eens. “Naar school gaan is leuk omdat je dan je vriendjes weer ziet en je leert veel. Kinderen met een handicap die niet naar school gaan, missen dit. Dat vinden wij niet eerlijk. Daarom vragen wij voorbijgangers om het manifest te tekenen. We hebben al 50 handtekeningen!” Liliane Fonds-ambassadeur Jaap Jongbloed: “We zijn hier vandaag bijeen omdat heel onrechtvaardig is dat kinderen met een handicap, wereldwijd 9 op de 10, niet naar school gaan.”



9 VAN DE 10 KINDEREN MET EEN HANDICAP ZIJN NAMELIJK NIET WELKOM OP SCHOOL



Onvoorstelbaar, maar dat zijn dus ruim 33.000.000 kinderen wereldwijd. 90% van alle kinderen met een handicap gaat niet naar school. En dat, terwijl ook deze kinderen dolgraag naar school willen, maar niet kunnen, niet mogen of niet durven. Maar juist deze kwetsbare groep blijft meestal thuis achter. En als we niets doen, ook achter in het leven. Het Liliane Fonds vindt dit onaanvaardbaar. Want alle kinderen hebben recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap en voor de Rechten van het Kind én in de Werelddoelen 2030. Daarom hebben we vandaag het startsein gegeven voor het tekenen van ons manifest ‘Alle kinderen welkom op school’. Het manifest kan digitaal worden ondertekend via https://www.welcometoschool.org/.



Namens alle kinderen met een handicap: Bedankt!



