Het Nationale Theater viert Gelukkig nieuw haar: Natural Hair Movement

Vrouwen (en mannen) met afro-haar die chemische producten links laten liggen en hun natuurlijke bos krullen omarmen, het is een wereldwijde tendens onder de noemer The Natural Hair Movement. De beweging ontstond rond het jaar 2000 in de Verenigde Staten. Ook in Den Haag bloeit deze krullengemeenschap. Speciaal daarom organiseert Het Nationale Theater drie bijzondere programma’s in Zaal 3.



25 maart: Wij gaan het hebben over haar



Op 25 maart is de voorstelling Wij gaan het hebben over haar. In dit theaterstuk legt het theaterduo Blackman&Blokland de termen ‘goed haar’ en ‘slecht haar' uit. Iedereen worstelt met haar en sommige mensen hebben een bijzondere geschiedenis met hun haar. Een vrolijke en serieuze voorstelling met spoken word, stand up, zang en theater gecombineerd met een flinke dosis humor.



26 maart: Hairitage



Het minifestival Hairitage op 26 maart is geïnspireerd door The Natural Hair Movement. Programmeur van Het Nationale Theater en initiatiefneemster Nike Ayinla vertelt: “Bij Hairitage gaan we terug naar onze roots. We beginnen bij de geschiedenis en representatie, en eindigen bij dat wij onze natuurlijke haardos omarmen. Een inhoudelijk en toegankelijk haar-festival aan de hand van vier thema’s: Our Hairitage, Hair value, Undercover en Love is in the hair.”



Er zijn talks, persoonlijke verhalen, tips & tricks door haarsalons, een filmvertoning van De Kroon en is er een expositie te zien van Brenda Brudet. Daarnaast speelt actrice Joy Delima haar monoloog over haar eigen ‘hair journey‘ van de voorstelling Allemaal mensen, Umumtu. De avond wordt afgesloten met een after party verzorgd door Mama Africa.



2 april: Haar & Hem



Haar & Hem is een nieuwe theatervorm waarin de kappersstoel en persoonlijke verhalen centraal staan. De kapperszaak van Ivan Winter staat midden in de Rotterdamse wijk Cool. Tijdens het knippen praat hij met mannen uit de buurt. Roddels, sterke verhalen, maar ook persoonlijke ontboezemingen en kwetsbaarheden. Zo verandert Ivan, met zijn handen letterlijk in het haar van zijn klanten, van kapper naar therapeut en vertrouwenspersoon. Op basis van deze verhalen maakte Ivan een hoorspel, waarvan Haar & Hem de theatrale podiumvertaling is: een mix van theater, hoorspel en spoken word.



Meer informatie over de drie programma’s op www.hnt.nl/haar.