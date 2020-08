Thijs v. Eerden (28) en Melvin Hamer (26) nemen leiding van SKEPP over

ALMELO - Het stokje van het miljoenenbedrijf SKEPP wordt doorgegeven aan Melvin Hamer (26) en Thijs van Eerden (28). Joost Lansink (huidige CEO) maakt plaats voor twee nieuwe leiders. SKEPP is een game changing proptech-bedrijf in de wereld van vastgoed. Het bedrijf richt zich op het verhuren en inrichten van kantoorpanden en kantoorunits voor startups, scale-ups en corporates.



Grote internationale onderneming



In 2013 is SKEPP opgericht onder leiding van Joost Lansink in het pittoreske Albergen en gegroeid tot een grote internationale onderneming. Het succesvolle online platform brengt vraag en aanbod van kantoorruimte samen. Daarnaast biedt SKEPP kantoormeubelen aan die men niet alleen kan kopen, maar ook huren of huurkopen. Doordat Officelisting (kantoorverhuur) en Officeplanner (flexibele kantoorinrichting) elkaar goed aanvullen is het bedrijf tot grote hoogten gebracht. Inmiddels opereert SKEPP in 8 Europese landen is daarmee met recht een internationale onderneming te noemen.



Geen onbekenden voor SKEPP



In de afgelopen jaren zijn er met succes producten ontwikkeld zoals Officelisting, Officeplanner en is de webshop gelanceerd. Onder leiding van Joost Lansink is SKEPP gegroeid van startup tot scale-up. Het stokje wordt nu doorgegeven aan Thijs van Eerden en Melvin Hamer. De heren zijn geen onbekenden van SKEPP, ze zijn al in dienst sinds de opstart, zijn meegegroeid én kennen alle ins en outs van de kantorenmarkt, kortom de heren ademen SKEPP. Het is nu tijd voor hen om de rollercoaster genaamd SKEPP naar het volgende level te brengen.



De SKEPP rollercoaster



Geen dag bij SKEPP is hetzelfde. Het bedrijf gaat mee op de pieken en dalen van de kantorenmarkt en er hangt een leuke spanning op de werkvloer, zoals die wordt gevoeld bij het instappen van een achtbaan. Zoals Melvin het omschrijft, zullen hij en Thijs per 1 september plaatsnemen in het voorste karretje van de rollercoaster. Melvin en Thijs zien veel kansen om SKEPP verder te laten groeien, het slim inspelen op de behoefte van de huidige markt is hierbij cruciaal.



Samen staan ze sterker



Hoe zal de samenwerking van de heren eruit gaan zien? Thijs zal zich richten op het commerciële stuk van het bedrijf en Melvin gaat zich focussen op het technische en marketing deel van SKEPP. Niet alleen vullen ze elkaar hiermee aan op het inhoudelijke stuk, maar ook qua persoonlijkheid completeren zij elkaar en vormen ze een goed team.



Een kijkje in de glazen bol van SKEPP



De kracht van SKEPP zit hem niet alleen in de succesvolle producten, maar ook in de mensen achter het bedrijf. De startup cultuur die in de opstartfase binnen het bedrijf heerste, zorgde voor een positieve drive op de werkvloer. Deze drive is cruciaal voor SKEPP om nóg verder te kunnen groeien. Het is daarom goed om terug te gaan naar de basis en die startup cultuur. Door terug te gaan naar de basis kan SKEPP verder optimaliseren, processen herzien en zal er een verdere groei mogelijk zijn. Met de juiste vibe, een goed teamgevoel en het optimaliseren van de SKEPP producten zullen de heren de groei voortzetten. Kortom, terug naar de basis en vervolgens weer met volle kracht vooruit!



