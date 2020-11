Boozy Candy Company vestigt zich in Nederland

Smith & Sinclair, het in Londen gevestigde innovatieve snoepmerk zal vanaf januari 2021 opereren vanuit Nederland.



Smith & Sinclair werd in 2014 opgericht door Melanie Goldsmith en Emile Bernard. Deze twee volwassen Willy Wonka’s hebben ‘s werelds eerste alcoholische cocktailgummies op de markt gebracht. Het tegendraadse merk staat erom bekend de zoetwarenindustrie flink te hebben opgeschud en slaagt er telkens opnieuw in om ons te verrassen met vernieuwende alcohol gerelateerde zoetwaren.



In de beginjaren kon het bedrijf op steun rekenen van Richard Branson en in 2019 werd het overgenomen door Tilray om een op CBD-gebaseerde productlijn op te zetten. Toen er eerder dit jaar aan deze samenwerking een einde kwam, is Smith & Sinclair op zoek gegaan naar een nieuwe thuisbasis in Nederland.



Leontine Wegewijs, eigenaar en CEO van Petrovitch, zal leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken bij Smith & Sinclair. Petrovitch is opgericht in 1903 en is een begrip in de internationale B2B zoetwarenindustrie.



Melanie Goldsmith, verklaarde: “We zijn blij dat we de toekomst van Smith & Sinclair overdragen aan Leontine Wegewijs en haar team, met wie we al meer dan drie jaar samenwerken. Petrovitch heeft altijd laten zien te beschikken over een kwalitatief hoogstaand managementteam. Vanaf onze samenwerking de afgelopen jaren bij het produceren van al onze gekke uitvindingen, tot aan de ondersteuning bij het opschalen van onze productie, de distributie en dan nu de verkoop. Ik verheug me erop om het merk onder haar leiding wereldwijd verder te zien opbloeien.”



