NVVE presenteert filmpremière over dilemma’s euthanasie en dementie

Op zondag 14 februari gaat Dokter Kees. Zoekend naar de wil van Willy vanuit het Amsterdamse filmtheater Tuschinski in première. De documentaire gaat over de dilemma’s van euthanasie bij gevorderde dementie. In de film volgt documentairemaker Jesse van Venrooij specialist ouderengeneeskunde Kees van Gelder. Hij begeleidt Willy die met dementie in het verpleeghuis is opgenomen.



Kees is specialist ouderengeneeskunde. Hij werkt op Vaandelhof, een gesloten afdeling van een verpleeghuis in Eindhoven. Willy woont sinds ruim een jaar op deze afdeling. Hij heeft dementie en niet aangeboren hersenletsel door meerdere valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft wisselend last van agressie, wanen en is vaak verzonken in zichzelf.



De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverzoek heeft en vraagt zich af of dit dan het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen. Zijn vrouw en kinderen staan achter zijn wilsverklaring want hij heeft altijd gezegd zo niet te willen leven. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste is voor Willy.



Documentairemaker Jesse van Venrooij volgt dokter Kees, Willy en zijn familie in deze zoektocht. De complexiteit daarvan en hun worsteling worden in de film voelbaar door de rauwe en intieme filmstijl waarbij Jesse van Venrooij op de meest kwetsbare momenten aanwezig mocht zijn. Een film die duidelijk maakt hoe belangrijk het is om zorgvuldig en met nuance naar het vraagstuk van euthanasie en wilsonbekwaamheid te kijken.



Via een livestream is de première bij te wonen. In het aansluitende nagesprek met dokter Kees, filmmaker Jesse en de naaste familie van Willy worden de dilemma's van euthanasie bij dementie besproken en kunnen bezoekers online meepraten en vragen stellen.



Week van de Euthanasie



De filmpremière is onderdeel van de Week van de Euthanasie die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert. Met een jongerenpodcast, dagelijkse online lezingen en bijdragen van gastcolumnisten vult de NVVE van 12 tot en met 19 februari de Week van de Euthanasie. Thema dit jaar is euthanasie bij dementie. Kijk voor alle informatie over de Week van de Euthanasie en aanmelden voor lezingen en filmpremière op de website van de NVVE: www.nvve.nl/weekvan.