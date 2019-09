TalentZ.nl brengt Noord-Hollandse bedrijven en stagezoekers samen

In Alkmaar is door webapplicatie-ontwikkelaar CREATE de stagewebsite TalentZ.nl gelanceerd. TalentZ brengt op het gebied van stages in heel Noord-Holland bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen bij elkaar op één website. Het project kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens een bijeenkomst in Alkmaar tekenden regionale bedrijven, onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen, het UWV, VNO-NCW en de gemeenten Alkmaar, Hoorn, Hollands Kroon en Medemblik een intentieverklaring waarin hun samenwerking wordt bekrachtigd.



TalentZ koppelt de student op basis van skills, persoonlijke eigenschappen en opleiding aan het juiste bedrijf. Ook kan de student zijn of haar persoonlijke voorkeuren aangeven zoals stagevergoeding, reisafstand, bedrijfsgrootte en leerdoelen. Op basis van deze informatie laat TalentZ - uitgedrukt in matchingspercentage - zien welke bedrijven het best bij de student passen. Die krijgt vervolgens in één oogopslag te zien waar hij/zij zich gedurende de stage optimaal kan ontwikkelen. En bedrijven kunnen daardoor snel beoordelen welke student het best bij hun organisatie past.



TalentZ is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Vanuit diverse onderwijsinstellingen werd CREATE B.V. gevraagd een onlineapplicatie te maken die het stageaanbod voor MBO, HBO en WO studenten in kaart brengt. CREATE B.V. wilde dit probleem niet voor één onderwijsinstelling uit de regio oplossen maar voor heel Nederland en zette daarom in op één website die onderwijs, bedrijfsleven en studenten samenbrengt. Dat werd TalentZ.nl dat nu in Noord-Holland gaat draaien en daarna landelijk kan worden uitgerold.



Martijn Apeldoorn (25 jaar), eigenaar van CREATE en TalentZ.nl: 'Wij vinden het belangrijk dat studenten zich kunnen ontwikkelen op school, tijdens hun stage en in hun verdere leven. Een student moet continu kunnen groeien en in dat proces blijkt een geslaagde stageperiode vaak essentieel te zijn. Het is belangrijk dat het bedrijf past bij de student en bij wat de student wil leren. Het wordt tijd dat we de handen ineenslaan om samen maatschappelijk impact te maken. Ik ben ervan overtuigd dat wat dat betreft TalentZ.nl van grote waarde kan zijn.'



Elly Konijn, wethouder Gemeente Alkmaar: ‘De keuze voor werk begint bij een goede stageplek. TalentZ.nl spreekt mij ontzettend aan. Er wordt op een leuke en slimme manier een match gemaakt tussen werkgever en de student’.



Thijs Pennink, directeur NHN Ontwikkelingsbedrijf:’ Er zitten hele mooie bedrijven in Noord-Holland Noord. TalentZ.nl biedt een gouden kans om jong talent aan bedrijven te koppelen. Ik weet zeker dat dit een succes gaat worden’.