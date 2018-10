VEH: Kleine verlaging NHG-premie helpt niemand



Amersfoort, 30 oktober 2018 - De NHG premie die een huizenkoper betaalt voor zijn hypotheekverzekering daalt volgend jaar met slechts 0,1%. Volgens Vereniging Eigen Huis is dit een flutkorting waar geen koper iets mee opschiet.



Er was gerekend op een veel grotere premiedaling. De kas van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is tot de nok gevuld met premiegelden. Het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen daalt al jaren en ook het gemiddeld uitgekeerde schadebedrag is afgenomen. Daarom kan de premie verder omlaag, zegt Vereniging Eigen Huis.



De NHG premie gaat per 1 januari 2019 van 1% naar 0,9%. Doordat de gemiddelde huizenprijs sterk is opgelopen gaat de kostengrens omhoog. Volgend jaar kan een starter een huis met NHG-zekerheid kopen tot maximaal € 290.000. De premie bedraagt dan € 2.610. Dit jaar betaalt deze koper nog € 2.650 aan premie voor een huis tot maximaal € 265.000. Het geringe verschil van € 40 heeft dan ook nauwelijks invloed op de betaalbaarheid van de NHG-premie.



De minieme premiedaling gaat starters, die de NHG met eigen geld moeten betalen, dan ook niet helpen. “Wij vrezen dat kopers die al hun geld moeten inzetten om een huis te kunnen kopen, deze belangrijke verzekering door de relatief hoge kosten links zullen laten liggen. Daarmee lopen ze ook een korting op de hypotheekrente mis. “Door de premie veel meer te laten dalen kan dat worden voorkomen” zegt Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. Het NHG garantievermogen is nu al opgelopen tot meer dan 1,175 miljard en die enorme reserve zal volgend jaar, ook na deze premieverlaging, alleen maar verder toenemen.