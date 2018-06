Amsterdamse start-up brengt fietsproductie terug naar Nederland

27 juni 2018, Amsterdam – De Amsterdamse start-up Mokumono haalt de fietsindustrie terug naar Nederland. “De afgelopen twintig jaar is de productie van fietsframes zo goed als volledig verplaatst naar Azië”, aldus mede-oprichter Bob Schiller, “wij hebben een geautomatiseerde productie methode ontwikkeld waardoor fietsen weer in Nederland gemaakt kunnen worden”.



Nederland is bij uitstek een fietsland. Maar de productie van fietsenframes, de basis van elke fiets, vindt voornamelijk plaats in Zuidoost Azië. De reden is simpel: het maken van een fietsframe is nog steeds handwerk en daarom goedkoper in lageloonlanden. Geïnspireerd door de auto-industrie heeft Mokumono een innovatief geautomatiseerd productieproces ontwikkeld. “Op deze manier kunnen we voor dezelfde kosten in Nederland een frame maken”, verteld mede-oprichter Tom Schiller.



Mokumono, het bedrijf van de Amsterdamse tweelingbroers is er van overtuigd dat de productie van fietsenframes weer terug naar Nederland moet komen. “De techniek die we gebruiken wordt in Nederland al gebruikt door partijen als VDL in de auto-industrie. Wij hebben die techniek doorontwikkeld speciaal voor fietsen”, aldus Tom Schiller.



Als bewijs ontwikkelde Mokumono een eigen fiets de ‘Delta’. De eerste honderd fietsen waren al verkocht voordat de productie begon. Maar de broers willen vooral aantonen met hun fiets dat de productie van fietsenframes weer in Nederland kan plaatsvinden. “Er worden jaarlijks 13 miljoen fietsframes geïmporteerd en het zou toch fantastisch zijn als een groot deel daarvan weer in Nederland gemaakt wordt!”, aldus Bob Schiller.