TopParken zet samen met Ticketsplus de regio centraal

TopParken investeert in kwaliteit en zet samen met Ticketsplus de regio weer centraal



Vandaag bezegelen TopParken en Ticketsplus hun nieuwe samenwerking op een bijzondere locatie, namelijk voor de entree van Ouwehands Dierenpark. Toeristen zijn steeds meer op zoek naar unieke en leuke uitstapjes tijdens hun verblijf. Om de gasten van TopParken voortaan optimaal te kunnen bedienen en een extra service aan te bieden, zijn TopParken en Ticketsplus de samenwerking aangegaan.



TopParken weet als geen ander dat je als vakantieganger altijd het maximale uit je vakantie wilt halen, of het nu gaat om maximaal ontspannen, genieten, sporten, cultuur opsnuiven of het ontdekken van de regio. Om deze reden zijn zij continu bezig met het verbeteren van de beleving van haar gasten op haar vakantieparken door heel Nederland.



Om het serviceniveau van TopParken nog verder te optimaliseren faciliteert Ticketsplus sinds kort de volledige customer journey van gasten die tijdens, voor of na hun verblijf uitjes uit de regio willen ontdekken. Dit doen zij door gasten optimaal te informeren, te inspireren, maar ook door ze direct van tickets te voorzien. TopParken zal haar gasten deze zomer dan ook o.a. kennis laten maken met de unieke reuzenpanda’s die te bewonderen zijn in het gloednieuwe reuzenpandaverblijf ‘Pandasia’ in Ouwehands Dierenpark.



‘Wij werken al jarenlang zeer prettig samen met Ouwehands Dierenpark en honderden andere Leisurebedrijven en beseffen dat de toerist altijd op zoek is naar de leukste dagattracties in de regio.



Ticketsplus | regio ondersteunt TopParken door alle uitjes te bundelen op een simpel systeem, waarin wij ook de volledige administratie verzorgen. Daarnaast weten we steeds beter wat de gasten tijdens een verblijf belangrijk vinden en daar kunnen we door kennisopbouw bij een volgend bezoek op inspelen. Ook zullen wij de receptionistes maandelijks op de hoogte houden, m.b.t. de laatste ontwikkelingen bij alle dagattracties en ondersteunen volledig in communicatie’. - Willem-Jan Brabers – directeur Ticketsplus



Over TopParken

TopParken is een familiebedrijf dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de verhuur en verkoop van vakantiewoningen en exploitatie van vakantieparken. Met 17 vakantieparken, gelegen op unieke locaties in Nederland, speelt TopParken in op de behoefte in de markt. Of men nu wilt kamperen met het gezin, een weekend weg in een vakantiewoning met vrienden of een villa wilt boeken met de hele familie: er is altijd wel een accommodatie die bij hen past.



De vakantieparken zijn ruim opgezet en beschikken over diverse faciliteiten, zoals een binnen- en/of buitenzwembad, diverse sport- en speelvelden en restaurants. Tijdens het hoogseizoen worden er door het enthousiaste entertainmentteam op diverse parken activiteiten georganiseerd.



Service en kwaliteit staan op alle parken hoog in het vaandel en TopParken mag zich dan ook met recht de beste aanbieder van vakantieparken in Nederland noemen. In 2018 won TopParken namelijk met een gemiddeld cijfer van 9,3 de Zoover Award voor Beste Bungalowpark Aanbieder van Nederland.



Over Ticketsplus

Ticketsplus is een ervaren online e-commerce partij met een groot netwerk en gespecialiseerd in de leisure-, hospitality- & entertainmentsector. Door vraag en aanbod van beleving beter op elkaar af te stemmen en de belevenismarkt transparanter te maken, vergroten we de markt, zorgen we voor betere en slimmere deals en wordt er aan het einde van de rit door gebruikers meer omzet gemaakt! Ticketsplus is echter meer dan een ticket en is van mening dat de techniek die zij levert een middel is om bepaalde doelstellingen mee te bereiken. O.b.v. onze kennis en ervaring kunnen we inmiddels concluderen dat zichtbaarheid of een unieke activatie nog belangrijker is dan de techniek, om deze reden heeft Ticketsplus zich ontwikkeld als een unieke e-commerce partij die naast online ticketing ook adviseert en activeert in marketing, pr & sales. Ticketsplus levert de techniek, maar fungeert ook als een verlengstuk van uw marketing of salesafdeling.



Op de foto: v.l.n.r. Willem-Jan Brabers - Directeur Ticketsplus, Chadli Hachani - Marketing Manager TopParken, Toppe Bob - TopParken mascotte en Tess Nillesen - Marketing & Communicatie Ouwehands Dierenpark in Ouwehands Dierenpark.