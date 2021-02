Ik focussen op wat nog wel kan

Ik focus op wat nog wel kan



Joep Christiaanse (26 jaar) gaat sportieve uitdaging aan voor het goede doel



Alsof de Corona Pandemie, de beperkingen van de lock down, avondklok en vorst nog geen uitdaging genoeg zijn, doet Joep Christiaanse (26 jaar) er voor zichzelf nog een schepje bovenop. Hij traint voor een fantastisch doel. Op 20 juni 2021 doet hij de IRONMAN 70.3 Luxemburg. Dit betekent dat hij door drie verschillende landen zwemt (1,9 km), fietst (90 km) en rent (21 km). Hij doet dit voor het goede doel: Stichting Kinderen Kankervrij, KiKa. En dat is niet alles. Hij kiest tijdens zijn voorbereiding ook voor een volledig plantaardig dieet.



Het komende half jaar zet Joep uit Utrecht alles op alles om dit project tot een groot succes te maken. Hij wil de komende tijd met diverse sponsoracties minimaal 4.250 euro ophalen voor KiKa en zoekt sponsoren die een bijdrage willen doen. “Zonder jullie support haal ik de finishline niet. Helpen jullie ook mee?”, laat Joep op zijn sponsorpagina weten. KiKa richt zich op het verhogen van de genezingskans van kinderkanker, voornamelijk door wetenschappelijk onderzoek te financieren. Met dit initiatief wordt een kwetsbare groep van de samenleving (kinderen) geholpen bij hun strijd tegen een vreselijke aandoening (kanker).



Passie voor sport



Joep is naast zijn werk een sportfanaat. “Het liefst ervaar ik veel variatie in mijn sporten. Daarnaast ben ik erg gedreven en werk ik graag van de ene naar de andere sportieve uitdaging. Zo heb ik mij door de jaren heen beziggehouden met onder andere: tennis, voetbal, roeien, hardlopen, fietsen en zelfs braziliaans jiu jitsu. Om aan mijn brede sportbehoefte te voldoen, zet ik sinds afgelopen zomer mijn zinnen op de triathlonsport. Mijn passie voor sport en mijn streven om de mensen om mij heen te helpen, brachten mij naar KiKa Extreme. Door namens KiKa deel te nemen aan de IRONMAN 70.3 Luxemburg ben ik onderdeel van iets groters dan mijzelf. Dat vind ik prachtig”.



Trainen in Corona-tijd: Focussen op wat nog wel kan



“Voldoende training is essentieel om goed voorbereid aan de start van de IRONMAN Luxemburg te verschijnen. In een ideale wereld zou ik tweemaal per week zwemmen, fietsen en hardlopen: een minimum van zes trainingen per week. Sinds de lock down heb ik mijn trainingsaanpak flink moeten omgooien. Toch probeer ik progressie te boeken door te focussen op wat nog wel kan. De nadruk van mijn huidige routine ligt op basisfitheid. Naast regelmatige hardloopsessies, maak ik een paar keer per week gebruik van een ‘urban gym’ in de buurt en doe ik mee aan de yoga challenge van ‘Yoga with Adriene’. Gewapend met mijn hardloopschoenen, yoga-mat en elastieken bereid ik me voor op de start van mijn officiële trainingsprogramma. Door de vorstperiode van de laatste week wordt mijn aanpassingsvermogen wederom op de proef gesteld."



Extra uitdaging: 100% plant-based



Naast het werven van geld voor KiKa en het trainen voor de Ironman, gaat Joep nog een uitdaging aan: 1 januari jl. stapte hij over op een 100% plantaardig dieet. “Van huis uit ben ik een vleeseter, maar om aan mezelf en anderen te bewijzen dat het mogelijk is om sportieve topprestaties te leveren met een veganistische levensstijl, maak ik dit onderdeel van mijn voorbereiding op de IRONMAN 70.3 Luxemburg. Geen scrambled egg post-workout, maar scrambled tofu.”



“In de aanloop naar mijn wedstrijd volg ik een plantaardig, koolhydraatrijk dieet met voldoende proteïne voor herstel. Als levenslange vleeseter is dat best even schakelen. Ondertussen heb ik de kipfilet ingeruild voor kikkererwten en de kwark voor soya. Eigenlijk bevalt dat best goed. Met name het elimineren van lactose heeft een goed effect om mijn gestel. Het is leuk om op een andere manier met mijn voeding bezig te zijn en veel nieuwe gerecht uit te proberen. Door plantaardig te eten ben ik nog bewuster bezig met het binnenkrijgen van de juiste voedingstoffen.”



Volg de reis van Joep!



Blijf op de hoogte van alle ervaringen van Joep, zijn sponsoracties en help hem zijn doel te bereiken? Hij deelt regelmatig een verslag van zijn voorbereidingen op Strava, Instagram en zijn sponsorpagina bij KiKa: https://www.kikaextreme.nl/joep-christiaanse-ironman-703-luxemburg-2021