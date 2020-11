Investering van €1 miljoen voor Nederlands pre-selectie platform TestGorilla

Coronacrisis zorgt voor versnelde verschuiving naar online werving in recruitment



Amsterdam. Pre-selectie platform TestGorilla kondigde vandaag aan dat het 1 miljoen euro heeft opgehaald. Door de coronacrisis verloopt recruitment steeds vaker op afstand en zijn de online assessments van het bedrijf een efficiënte tool gebleken om HR professionals te ondersteunen. Investeringssmaatschappij CapitalT en internationale angel investors tekenden voor de funding.



Medeoprichter Wouter Durville: “We groeien hard en krijgen per dag 150 aanvragen van bedrijven voor een free trial. Om die stroom op te kunnen vangen hadden we extra funding nodig. De investering zal vooral gebruikt worden om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en het huidige aanbod van 120 testen uit te breiden.”



“TestGorilla had niet op een gunstiger moment kunnen starten” volgens Eva de Mol, oprichter van investeerder CapitalT. “Juist op dit moment is er een enorme behoefte aan een efficiencyslag, vroeg in het wervingsproces. Door de coronamaatregelen moeten veel bedrijven leren om te gaan met online werving terwijl ze overspoeld worden door sollicitaties. Vaak ontvangen ze meer CV’s dan ze kunnen beoordelen.”



TestGorilla werd deze zomer opgericht door ondernemer Wouter Durville en voormalig Bain & Company partner Otto Verhage. De online tool bestaat uit pre-selectie software waarmee kandidaten al in een vroeg stadium gefilterd kunnen worden op basis van meer dan 120 testen, onder andere voor cognitieve vaardigheden, taalvaardigheid, programmeren en andere werkspecifieke vaardigheden zoals SEO, boekhouden en meer. Het bedrijf wil daarmee werving efficiënter maken en vooroordelen wegnemen met assesments gericht op vaardigheden. Naast assessments kunnen klanten ook gebruik maken van one-way video interviews. Deze functionaliteit wordt steeds meer gebruikt in tijden van werving op afstand.



Met TestGorilla willen Durville en Verhage een bijdrage leveren aan het terugdringen van vooroordelen (hiring bias) tijdens werving. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben ontwikkelingen op dat vlak HR managers genoodzaakt om werk te maken van gelijkheid bij het aannemen van medewerkers. Ook in Nederland wordt dit een steeds belangrijker thema.



“Het belang van diversiteit is nog nooit zo duidelijk geweest als nu,” vertelt Durville. “Wij hebben TestGorilla zo ontwikkeld dat HR managers zich puur kunnen focussen op vaardigheden van kandidaten. Gedurende onze pre-selectie is discriminatie op welke grond dan ook, niet mogelijk.”