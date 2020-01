Nationale Holocaust Herdenking 2020



Op zondag 26 januari 2020, 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz, vindt bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark te Amsterdam de Nationale Holocaust Herdenking plaats ter herdenking van de volkerenmoord op de Joden, Sinti & Roma en alle andere groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nazi's als ongewenst en minderwaardig werden beschouwd.



De herdenking vindt plaats in aanwezigheid van overlevenden en nabestaanden, premier Mark Rutte, de voorzitter van de Eerste Kamer Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib, minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, burgemeester Femke Halsema, leden van de Tweede Kamer, ambassadeurs en hoge vertegenwoordigers van 35 landen, vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en veel belangstellenden.



De herdenking begint om 10.50 uur met een Stille Tocht vanaf het Stadhuis van Amsterdam naar het Wertheimpark waar om 11.30 uur de plechtigheid begint.



Premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema, Eva Weyl, overlevende van Westerbork en Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, houden toespraken. Lisa Blanken zal als vertegenwoordiger van de derde generatie over haar ervaring spreken van het bezoek in november aan Auschwitz, Birkenau, Majdanek en Sobibor. Rabbijn Menno ten Brink zal de Jizkor en Kaddisj gebeden uitspreken. Er is muziek door Marcel Salomon, klarinet, Doron Peper en het Carmel Quintet en het Zigeunerorkest Brandt.



Aansluitend is er voor particulieren en organisaties de gelegenheid hun kransen en bloemen te leggen bij het monument.



Belangstellenden kunnen zich vanaf 10:00 uur verzamelen in de hal van het Stadhuis van Amsterdam, ingang Amstelzijde.



De NOS televisie zal een live registratie van de Herdenking uitzenden.