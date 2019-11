Chinese topstukken bezorgen Haags veilinghuis Venduehuis recordomzet

Een paar Kangxi vazen en een Amida boeddha, beide afkomstig uit China, hebben het Haagse Venduehuis een recordomzet opgeleverd. Nog nooit was de najaarsveiling van het Venduehuis Den Haag zo succesvol. Totaal werden er op 13, 14 en 15 november 1.200 kavels geveild met een totale veilingomzet van ruim 2.500.000 euro.



Kangxi vazen

Een paar vierkante blauwe en witte Kangxi vazen brachten 116.000 euro op. De bijzondere vazen uit de Kangxi periode (1661-1722) tonen scènes uit een populair drama, de herfst in het Han-paleis, een fictieve vertolking van het historische verhaal van Wang Zhaojun, een concubine van de Han keizer Yuan. Geschreven door ma Zhiyuan, een gevierd toneelschrijver tijdens de Yuan-dynastie. Het drama genoot een hoge populariteit in de late Ming tot vroege Qing-periodes.



Soortgelijke vazen zijn te vinden in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam en in het Victoria and Albert Museum in Londen.



Amida boeddha

Een bronzen gepatineerd houten Boeddha uit de Chinese Qing-periode (ca. 1800) had een verkoopprijs van 140.000 euro. Amitābha of Amida is de hoofd-boeddha - de boeddha van het oneindige licht - van het amida-boeddhisme, een van de grootste stromingen in het boeddhisme. Amitābha behoort tot de drie heiligen van het westelijk paradijs, die vooral aanbeden worden om overleden geliefden van de hel te redden en ze toegang tot het westelijk paradijs te geven.



De Boeddha heeft jarenlang op een zolder van een katholiek klooster in Limburg gestaan, is ooit met de missie uit Java teruggekomen, en nu dus voor het eerst op de markt gekomen en gaat weer terug naar China.



Peter Meefout, directeur van het Venduehuis Den Haag, is zeer tevreden over deze veiling. “We hadden ook nu weer prachtige stukken in onze najaarsveiling,” zegt hij trots. “Biedingen werden ontvangen uit de hele wereld, waarbij grote belangstelling vanuit China voor deze topstukken. Voor u staat dus een zeer tevreden mens,” besluit hij.