Tentoonstelling over Hoog Catherijne en Kanaleneiland

Wij nodigen u met veel plezier uit voor de pers preview van de tentoonstelling Dromen in Beton op op dinsdag 24 september vanaf 10 uur.



Deze tentoonstelling over twee utopische bouwprojecten die een onstuimige levensloop kennen, Kanaleneiland en Hoog Catharijne, wordt belicht vanuit het perspectief van design, stadsgeschiedenis, mode en hedendaagse kunst. Zo maakten Zachary Formwalt, Jan van de Pavert en Mounira Al Solh speciaal voor Dromen in Beton nieuw werk en tonen we bestaand werk van Melanie Bonajo.



In de Annex - een ruimte voor hedendaagse kunst aan het einde van de Stallen – wordt de film Cinema Olanda van Wendelien van Oldenborgh getoond.



Het programma op 24 september is als volgt:



10.00 uur Ontvangst

10.30 uur Welkom door artistiek directeur Bart Rutten

10.40 uur Gelegenheid tot het bezoeken van de tentoonstelling met toelichting van conservator design en projectleider Natalie Dubois, conservator stadsgeschiedenis René de Kam, conservator hedendaagse kunst Laurie Cluitmans en stadshistoricus Jens van Kamp.

12.00 uur Einde