Chantal Janzen en Roxeanne Hazes met baby Fender in decembernummer &C

De nieuwste editie van &C staat helemaal in het teken van familie. Chantal figureert in een feestelijke fotoshoot met nieuwbakken moeder Roxeanne Hazes en haar vriend Erik, waarbij de show wordt gestolen door hun zoontje Fender. Roxeanne vertelt uitgebreid over haar gloednieuwe gezin. ‘Hij is pas vier maanden oud, maar ik denk nu al: waar is de tijd gebleven? Ik wil gewoon niks missen.’



Aan de kerstdis met Roxeanne + man en baby Fender



Roxeanne Hazes geniet van een gouden tijd met haar gezin, vertelt ze aan Chantal. De bevalling is meegevallen: ‘Ik heb de weeën niet eens gevoeld, ik dacht de hele dag dat ik moest poepen.’ Ze kreeg een hoop kritiek op een foto van haarzelf met Fender in bad. Als tegenreactie postte ze een foto waarop ze haar zoon de borst geeft: ‘Borstvoeding geven is het puurste wat je als vrouw kunt doen. Ik ben echt niet zo’n hypocriet die zegt dat borsten alleen die functie hebben, maar als jij zo’n foto associeert met iets geils, dan is er iets goed mis met je brein.’ Nu Fender nog zo klein is, blijft ze lekker thuis met de feestdagen.



Not so merry Christmas



Chantal heeft over haar eigen kerstdagen tot nu toe wisselende recensies. Als kind was het het hele jaar door gezellig, maar met kerst was het wat minder. Chantal: ‘Ik heb het nooit goed nagevraagd, dus waar het vandaan komt weet ik niet, maar mijn moeder had vaak stress met kerst. Waarschijnlijk omdat ze het Spaans benauwd kreeg van het idee dat zij en haar gezin de hele dag met twee destijds klagende bejaarden binnen zaten.’ De verlosser voor Chantal tijdens kerst? Toon Hermans op tv.



Van je familie moet je het hebben



Verder in &C onder meer portretten van relaxte exen die wél samen gezellig de feestdagen vieren. Journalist Kim Hopmans bespreekt de gevoelens die komen kijken bij een familie-uitbreiding. Lees mee met herkenbare, ongemakkelijke gesprekken aan de kersttafel, want wie heeft ze niet ooit gevoerd? Om het feestseizoen piekfijn door te komen, geven we handige tips op het gebied van make-up en haar. Je leest het verhaal van ex-Jehova’s getuige Elio Heres, die als homo niet werd geaccepteerd binnen zijn geloof. En tot slot maakt onze healthy bitch Jet van Nieuwkerk met kliekjes een lekker crea bea-gerecht.



Het decembernummer van &C ligt vanaf 14 november in de winkel.