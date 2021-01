Tenzinger bundelt krachten

ECD-leveranciers Medicore en Fierit en zorgadviesbureau Cure4 gaan samen verder onder de naam Tenzinger. Door schaalvoordeel heeft de organisatie meer slagkracht om bij te dragen aan een duurzaam toegankelijke zorg in Nederland.



Boris Hololtcheff, CEO van Tenzinger: “In 2004 hebben we Medicore opgericht met de ambitie om zorginstellingen te helpen om hun zorgprocessen te optimaliseren. In de kern is dat nog steeds onze missie, maar in de afgelopen 16 jaar is daar meer bij komen kijken. Zo ontstonden zorgadviesbureau Cure4 en afgelopen jaar de datastartup 6Gorilla’s. De recentelijke overnames van Unit4 Cura, PlanCare en Serviant vergrootten de schaal nog verder. Door gezamenlijk verder te gaan onder de naam Tenzinger vergroten we onze zichtbaarheid en slagkracht voor innovaties die nodig zijn om de uitdagingen in de zorg aan te gaan. We zijn nu de grootste ECD-leverancier in de care. Dit biedt geweldige perspectieven om gezamenlijk de digitale strategie van onze klanten verder in te vullen en echt impact te maken voor de zorg.”



Schaalvoordeel en innovatie



CFO Björn Simmelink: “In het verlengde van onze doelstelling om van veel grotere betekenis te worden voor de gezondheidszorg, is schaalgrootte de kern. We ontwikkelen software voor verschillende markten, die allemaal te maken hebben met dezelfde vraagstukken op het gebied van compliance en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Door de basis daarvoor in onze software generiek maken, creëren we ruimte om te investeren in innovatie. Data-toepassingen spelen daar een belangrijke rol in.”



Over Tenzinger



In de care - ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ - is Tenzinger een bepalende speler bij het optimaliseren van de zorg. Met cloud-gebaseerde ECD’s, portalen, apps en dienstverlening digitaliseert Tenzinger zorgprocessen en administratieve processen en maakt die efficiënt. Tenzinger verzamelt en verrijkt de data die in haar systemen wordt verwerkt; hiermee ondersteunt Tenzinger in toenemende mate beslissingen van (zorg)professionals en cliënten. Tenzinger heeft vestigingen in Utrecht, Sliedrecht en Hengelo en er werken ruim 310 medewerkers.