Dimmen van ledverlichting nog steeds problematisch

Nu de meeste kinderziektes zijn opgelost stapt Nederland massaal over op ledverlichting. Toch signaleert de verlichtingssector dat consumenten nog steeds worstelen met één basaal probleem: ledlampen die niet eenvoudig lijken te kunnen dimmen. Om dit op te lossen zal de industrie beter moeten samenwerken, zo blijkt uit de vierde editie van het Nationaal LED + Elektro Trendrapport.



“Iedereen weet nu wel dat led voor een lagere energierekening zorgt en langer mee gaat,” vertelt Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. “De afgelopen twee jaar is ook de kleurechtheid sterk verbeterd. Maar of een lamp werkt met een bepaalde dimmer hangt nog te vaak af van welke fabrikant er wordt gekozen. Dat leidt tot verwarring en is niet goed voor het imago van ledverlichting.”



Het Nationaal LED + Elektro Trendrapport is gebaseerd op een onderzoek onder fabrikanten, installatiebedrijven, groothandels en andere bedrijven uit de verlichtingssector. De sector ziet zelf kiezen voor de kwaliteit van een A-merk en een betere afstemming tussen fabrikant, leverancier, installateur en gebruiker als oplossingen. Maar vooral signaleert het Trendrapport dat het tijd is voor een heldere standaard.



“Led is uitgegroeid tot een basisartikel dat op iedere straathoek verkrijgbaar is, maar als je het totale aanbod bekijkt lijkt het soms nog steeds het Wilde Westen,” aldus Rolf Heynen. “De industrie beseft dat dit eenvoudiger moet en dat er heldere standaarden nodig zijn. Het zou goed zijn als fabrikanten hun producten nog meer op elkaar afstemmen zodat consumenten altijd weten waar ze aan toe zijn.”



Voor het zover is lanceren ondernemersorganisatie van de installatiebranche Techniek Nederland en opleidingsinstituut OTIB, twee partners van het Nationaal LED + Elektro Trendrapport, dit najaar een nieuwe cursus en erkenningsregeling Binnenverlichting. Zo hopen zij het kennisniveau van installateurs te verhogen, zodat zij eindgebruikers beter kunnen adviseren en kunnen behoeden voor slechte keuzes.