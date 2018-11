Lootjestrekken.nl publiceert Sinterklaasonderzoek 2018



Sinterklaas opvallend gul dit jaar



Delft, 20 november 2018 – Hulpsinten geven fors meer geld uit aan Sinterklaascadeaus dit jaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse Sinterklaasonderzoek van Lootjestrekken.nl.



Lootjestrekken.nl doet elk jaar een representatief onderzoek naar de beleving van Sinterklaas onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Hieruit blijkt dat het Sinterklaasfeest onverminderd populair is. Gelijk aan voorgaande jaren geeft 57% van de Nederlanders aan het Sinterklaasfeest te vieren.



Uitgaven in de lift

Dit jaar wordt per persoon meer dan € 113,- aan Sinterklaascadeautjes besteed, een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2017. “De economie draait al een aantal jaar op volle toeren. Pas dit jaar lijkt zich dat te vertalen in een sterke stijging van de uitgaven aan Sinterklaascadeaus.”, zegt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl.



Geschikt cadeau vinden

Voor het eerst is onderzocht welke voorbereiding van de viering de meeste moeite kost. Het vinden van geschikte cadeaus om te geven staat hierbij op nummer één. Het kopen van cadeaus wordt het meest genoemd als voorbereiding waar men het grootste plezier aan beleeft. Bij vrouwen wordt dit opvallend vaker genoemd dan bij mannen. “Deze uitkomst van het onderzoek verklaart voor ons het stijgend gebruik van de Cadeauzoeker van Lootjestrekken.nl, die al dagelijks door ruim 100.000 mensen geraadpleegd wordt.” zegt Kuiper. “Hierbij zien ook wij dat vrouwen het meest actief zijn bij het zoeken en kopen van cadeaus.”



Over Lootjestrekken.nl

Lootjestrekken.nl biedt consumenten al 18 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes voor Sinterklaas of kerst kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Sinds vorig is het ook mogelijk lootjes te trekken via WhatsApp en Facebook Messenger. Lootjestrekken.nl verwacht dat er dit jaar ruim 2,5 miljoen lootjes worden getrokken, een stijging van 10%.



https://www.lootjestrekken.nl/