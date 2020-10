Picknickmanden niet aan te slepen in coronatijd

Womens Favorites start webshop voor groothandel na vertienvoudiging vraag



RENKUM – Nederlanders zijn in coronatijd massaal gaan picknicken. Webshop Womens Favorites zag de vraag naar haar Fairtrade picknickmanden de afgelopen maanden vertienvoudigen en start daarom een speciale webshop waar de groothandel grotere aantallen picknickmanden kan bestellen.



Vanwege het besmettingsgevaar van Covid-19, de lockdown en andere maatregelen trokken veel Nederlanders dit jaar naar buiten. Picknicken is daarbij een van de activiteiten die weinig gevaar oplevert. Dat heeft eigenaar Berna Okué van Womens Favorites gemerkt.



Haar zelf ontworpen, handgemaakte picknickmanden zijn populairder dan ooit. Kreeg ze voor de coronacrisis gemiddeld 30 tot 40 bestellingen per maand, tegenwoordig zijn er dat soms wel 500. Meer dan een vertienvoudiging.



Daar zitten ook bestellingen van bedrijven en winkels zoals bakkerijen, verenigingen, scholen en horecaondernemers bij die de picknickmanden graag zelf verkopen of verhuren of als relatiegeschenk willen aanbieden. Om dat soort grotere bestellingen te kunnen verwerken lanceert ze op 1 oktober de speciale Business to Business webshop Picknickmandengroothandel.nl.



Okué startte Womens Favorites in 2017 na een reis door Equatoriaal Guinea in Afrika. In dat land is het gebruik van manden nog steeds belangrijk. Voor haar webshop in woonaccessoires ontwikkelde ze een eigen concept voor luxe picknickmanden, compleet met echte borden, servies en glazen en zo nodig een koelvak. Handgemaakt en van natuurlijk materiaal, waarbij de leveranciers van materialen eerlijk beloond worden. Om die reden steunt Womens Favorites de missie van Tony’s Chocoloneley, dat slaafvrije chocolade wil produceren en cacaoboeren in Afrika een eerlijke prijs biedt. ,,Wij hebben dezelfde missie”, stelt Okué.



Om de groeiende vraag van particulieren en groothandel te kunnen scheiden heeft ze de nieuwe B2B-webshop gelanceerd. Okué heeft een bedrijf gevonden dat de picknickmanden volgens haar eigen concept kan produceren. ,,Tot 2019 weefde en maakte ik de manden zelf, maar om productiever te worden ben ik een samenwerkingsverband aangegaan. Op dit moment illustreer ik de manden en worden ze gefabriceerd door een bedrijf”, vertelt ze. ,,Dit bedrijf werkt met dezelfde materialen en volgens dezelfde weeftechniek als ik gebruik. Ik bepaal zelf de inhoud en vorm, dus op die manier behoud ik de regie.”



Via de nieuwe webshop kunnen bedrijven en organisaties ook manden laten maken met hun eigen logo of in hun eigen huisstijl. Zeker richting Kerstmis verwacht Okué dat de vraag naar dit soort picknickmanden verder zal stijgen.