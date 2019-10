Regelmatig handen wassen - zo doe je dat!

'Infectiepreventie begint bij jezelf!', zo luidt het thema van het Hygiëneforum 2019. Persoonlijke hygiëne en dus ook goed je handen wassen is een onderdeel van infectiepreventie. Daarom lanceert de NCV voorafgaand aan het Forum haar nieuwe animatie met tips om goed je handen te wassen en zo de kans op (verspreiding van) ziektes te voorkomen. Weten wat je nog meer kunt doen? Bezoek dan op 15 oktober a.s. het Hygiëneforum in de Reehorst in Ede: https://www.hygieneforum.nl/nl.



Ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen zijn overal. De meeste ziekteverwekkers worden via de handen verspreid. Door regelmatig je handen te wassen met water en zeep, bescherm je niet alleen jezelf maar ook anderen in je omgeving. Zo verklein je de kans dat jij of iemand in je omgeving ziek wordt.



Was je handen o.a:



• wanneer je thuis komt;



• voor het (klaarmaken van) eten;



• na elk toiletbezoek;



• na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren;



• na hoesten, niezen of het snuiten van de neus;



• na het aanraken van de vuilcontainer;



Zo was je je handen:



• Was de handen onder stromend water;



• Gebruik (vloeibare) zeep;



• Wrijf de handen goed over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep;



• Minstens 20 seconden;



• Spoel de zeep zorgvuldig af;



• Droog de handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers;



Vergeet ook niet je handen te verzorgen met een handcrème!



Gebruik van zeep



Er is keuze uit verschillende (vloeibare en andere) handzepen, zijnde anti-bacteriële handzeep en handzeep zonder anti-bacteriële eigenschappen. Sommige mensen voelen zich prettig bij anti-bacteriële handzeep en anderen vinden dat niet nodig. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het vóórkomen van norovirus (buikgriep), kan het worden aangeraden om gebruik te maken van een handzeep met anti-bacteriële eigenschappen. In elk geval wordt zowel de effectiviteit als de veiligheid van deze producten beide met strenge wetgeving gegarandeerd.



Als er geen stromend water aanwezig is, dan is het gebruik van een desinfecterende handgel op alcoholbasis een alternatief. Dit werkt alleen als er geen zichtbaar vuil aan de handen zit.



Kinderen



Leer kinderen aan om regelmatig de handen te wassen. Bijvoorbeeld na het gebruik van het toilet, na het aaien van huisdieren of dieren op de kinderboerderij, na het buitenspelen in de zandbak en voor het eten.



Regelmatig en op de juiste manier handen wassen kan veel ziektes voorkomen.



Wij verwijzen ook graag voor meer informatie naar het RIVM en het Voedingscentrum.