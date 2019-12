Oproep aan de Tweede Kamer voor structureel beter beleid



Ouders en kinderen voeren actie tegen armoede



13 december 2019



Zo’n tachtig ouders en kinderen komen op woensdag 18 december naar de Tweede Kamer. Zij vragen aandacht voor armoede in Nederland. Aanleiding is het CBS-rapport waaruit blijkt dat het aantal gezinnen in armoede, ondanks eerdere acties en beloftes, niet afneemt. De ouders en kinderen wijzen Tweede Kamerleden bij de kerstboom in de Statenpassage op ludieke wijze op de noodzaak van structureel beleid. “Het aantal miljonairs in Nederland is weer toegenomen, maar aan de onderkant van de samenleving verandert er niets, aldus woordvoerder Eva Yoo Ri Brussaard. “Dat is te gek voor woorden. Armoede hoort niet thuis in een rijk land als Nederland.”



Nog altijd leven zo’n 600.000 gezinnen en ruim 260.000 kinderen in armoede en zonder perspectief. Het CBS rapport maakt volgens de ouders en kinderen duidelijk dat er meer nodig is dan nu wordt gedaan om armoede structureel aan te pakken. Floris (16) vindt dat er in de bestrijding van kinderarmoede te eenzijdig wordt gekeken naar hulp in natura. “Wij zijn dankbaar voor de laptop die we door kinderpakketten kunnen krijgen, maar wat we echt zouden willen is dat we ons geen zorgen hoeven maken over of er morgen nog stroom is om hem op te laden. Of soms zelf of we nog een huis hebben. Wij willen ons geen zorgen hoeven maken over onze moeders. Wij willen dat onze ouders voor ons kunnen zorgen. En dat bereik je niet alleen met een fiets of een sportpas.”



Geen oplossing



Volgens de meeste ouders is er structurele hulp nodig voor ouders in armoede, zodat er toekomstperspectief wordt geboden. Dat kinderen in armoede het op school slechter doen, komt volgens hen niet doordat zij zich zorgen maken over of ze wel de juiste kleding dragen of een cadeau kunnen meenemen naar een verjaardagsfeestje. “Niemand wil zich buitengesloten voelen, dus we zijn echt blij met dit soort hulp. Maar het lost onze problemen niet op,” licht Floris toe.



Een groot probleem is volgens de ouders en kinderen bijvoorbeeld dat er te weinig betaalbare woningen zijn voor ouders die alleen komen te staan. Zo wonen er alleen al in Amsterdam 730 kinderen in de noodopvang. Ook armoede onder werkenden vraagt volgens hen structurele oplossingen. Betaald werk is geen uitgang meer uit de armoede wanneer dit onvoldoende oplevert om de rekeningen te kunnen voldoen. De kinderen en ouders hopen de Kamerleden ervan te overtuigen dat er meer nodig is om kinderen in armoede perspectief te bieden. “Kinderen willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten”, aldus Brussaard.



Kinderkoor



De ouders en kinderen verzamelen op 18 december om 13.00 uur bij de kerstboom in de Statenpassage voor een gezamenlijk programma. Er is een kinderkoor bestaande uit kinderen in armoede en ouders en kinderen houden toespraken. Daarna bieden zij een petitie aan met een duidelijke oproep aan de politiek: armoede is een gevolg van politieke keuzes. Zorg in 2020 voor armoedebeleid dat wél werkt!



Petitie



De ouders en kinderen hebben voor woensdag 18 december gekozen omdat er dan een debat over de Najaarsnota op de agenda van de Tweede Kamer staat. In dit debat wordt een voorstel gedaan om de 600.000 gezinnen in armoede een eindejaarsuitkering te geven van 500 euro. De ouders ondersteunen dit voorstel van harte, maar het doet volgens hen niets af aan hun oproep voor verandering die meer toekomstperspectief biedt. “Wij willen meer blijvend resultaat”, stelt Brussaard. “Ouders moeten meer mogelijkheden krijgen om uit de bijstand te komen, ze moeten met eerlijk werk ook een eerlijk inkomen kunnen verdienen en toeslagen mogen geen drempel vormen om aan de slag te gaan.”



Met de petitie eisen de ouders en kinderen een aantal maatregelen die nodig zijn voor beleid dat echte kansen biedt:



- maak niet-vrijblijvende afspraken over de aanpak van (kinder)armoede



- geef extra aandacht aan de positie van (alleenstaande) ouders om kinderarmoede tegen te gaan



- herziening van het toeslagensysteem



- verhoog het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.



Als ouders een fatsoenlijk inkomen hebben, groeien kinderen niet in armoede op.







