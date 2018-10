Winnaars Cinekid’s TV- en filmprijzen bekend

Vrijdagavond zijn op het Cinekid Festival in Amsterdam de jury- en publieksprijzen uitgereikt voor de beste jeugdtelevisie en kinderfilms van 2018. De Belgische film Rosie & Moussa won de Cinekid Leeuw voor Beste Kinderfilm. Vechtmeisje werd bekroond tot Beste Nederlandse Familiefilm.



Ook de publieksfavorieten werden vrijdag bekendgemaakt. De bezoekers van Cinekid konden de hele festivalweek hun stem uitbrengen. De Noorse roadmovie Los Bando kwam als Beste Kinderfilm uit de bus. En Vechtmeisje was ook volgens het publiek de Beste Nederlandse Familiefilm van 2018.



Televisieserie De regels van Floor (VPRO) ging naar huis met de Cinekid Leeuw voor Beste Nederlandse Fictieserie. De Beste Nederlandse Non-Fictieserie was volgens de jury De proefkeuken (VPRO).



ALLE WINNAARS OP EEN RIJ:



Beste Kinderfilm (Cinekid Leeuw Juryprijs € 7.500,-)



Rosie & Moussa, Dorothée van den Berghe, Caviar, België



Beste Kinderfilm – Eervolle vermelding



Wintervliegen, Olmo Omerzu, Endorfilm, Tsjechië, Slovenië, Polen, Slowakije



Beste Kinderfilm (Cinekid Leeuw Publieksprijs)



Los Bando, Christian Lo, Filmbin AS, Noorwegen, Zweden



Beste Nederlandse Familiefilm (Cinekid Leeuw Juryprijs € 7.500,-)



Vechtmeisje, Johan Timmers, The Film Kitchen, Nederland



Beste Nederlandse Familiefilm (Cinekid Leeuw Publieksprijs)



Vechtmeisje, Johan Timmers, The Film Kitchen, Nederland



Beste Internationale Korte Animatiefilm (Cinekid Leeuw Juryprijs € 2.500,-)



KUAP, Nils Hedinger, Prêt-à-tourner, Zwitserland



MovieZone Cinekid Award (Jeugdjuryprijs)



Supa Modo, Likarion Wainaina, One Fine Day Films, Duitsland, Kenia



Beste Nederlandse Korte Animatie (Juryprijs € 2.500,-)



Polska Warrior, Camiel Schouwenaar, Armadillo Film, Nederland



Beste Nederlandse Korte Live-action (Juryprijs € 2.500,-)



A Kiss, Nima Mohaghegh, Black Sheep Can Fly, Nederland



Beste Nederlandse Korte Documentaire (Juryprijs € 2.500,-)



Luister, Astrid Bussink, Een van de jongens, Nederland



Beste Nederlandse Fictieserie



De regels van Floor, Maurice Trouwborst, NL Film & TV, VPRO



Beste Nederlandse Non-Fictieserie



De proefkeuken, Willem Revis, Tom Roes, Tim van Gils, Dahl TV, VPRO



Nationale Publieksprijs Onderbouw



Meneer papier gaat uit wandelen, Steven De Beul, Ben Tesseur, A Private View, Beast Animation, Viking Film



Nationale Publieksprijs Bovenbouw



Polska Warrior, Camiel Schouwenaar, Armadillo Film



CINEKID EREPRIJS



Tijdens de prijsuitreiking werd ook de Cinekid Ereprijs overhandigd aan Anna van der Staak. Van der Staak heeft een bijzondere staat van dienst op gebied van jeugdtelevisie bij de VPRO. Ze stond aan de wieg van succesvolle programma’s als De Daltons, Zaai, Roos en haar mannen en recentelijk De regels van Floor.



De Cinekid Ereprijs wordt door Stichting Cinekid uitgereikt aan een persoon die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan kindermedia of aan Stichting Cinekid zelf. Eerdere winnaars waren Burny Bos (2004), Loes Wormmeester (2011), Michel Ocelot (2012), Sannette Naeyé (2016) en Simone van Dusseldorp (2016).



CINEKID FOR PROFESSIONALS



Tijdens de Junior Co-Production Market van het industry-event Cinekid for Professionals, werd het beste project voor jeugdmedia door een vakjury bekroond:



Eurimages Co-Production Development Award (Juryprijs € 20.000,-)



Tony, Shelly & Genius, geschreven door Jana šrámková. Geregisseerd door Filip Pošivač. Geproduceerd door Nutprodukce (Tsjechië)



Een eervolle vermelding ging naar:



My Dad is a Sausage, geschreven door Jean-Claude van Rijckeghem. Geregisseerd door Anouk Fortunier. Geproduceerd door A Private View (België)



OVER CINEKID



Cinekid is ‘s werelds grootste mediafestival voor de jeugd tussen de 3 en 14 jaar. Jaarlijks bezoeken ruim 60.000 kinderen en hun begeleiders het festival op de Westergasfabriek in Amsterdam en 40 filmtheaters in Nederland. Het festival omvat alle aspecten van de media-industrie voor een jong publiek en biedt naast kwalitatieve media ook workshops en masterclasses waarin kinderen zelf aan het werk gaan. Cinekid vertoont honderden bijzondere films en televisieprogramma’s en creëert met de meest innovatieve tools, games, installaties, mediakunst en apps het zeer populaire MediaLab.