Nederlands tech-bedrijf lanceert aandrijfsysteem zonder tandwielen

Compacter en goedkoper alternatief voor versnellingsbak levert meer rendement



SCHIJNDEL – Het bedrijf Drive Technology Holland heeft een wereldwijd gepatenteerd aandrijfsysteem zonder tandwielen ontwikkeld dat het rendement en de prestaties van (elektrische) auto’s, voertuigen, schepen, windmolens, fietsen en machines fors kan verbeteren.



Drive Technology Holland is gevestigd in de regio Eindhoven. Het tech-bedrijf houdt zich al meer dan tien jaar continu bezig met de ontwikkeling van innovatieve technieken. Het nieuwe aandrijfsysteem is inmiddels uitgewerkt in een prototype. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het Controlled Rotation System, dat traploos schakelen mogelijk maakt, zonder gebruik te maken van tandwielen, kettingen en olie.



Het systeem wordt aangedreven door een tandriem. Dit kan door een conventionele tandriem of een door Drive Technology Holland ontwikkelde tandriem (Adaptive Drive Belt), die gebruik maakt van nieuw ontwikkelde slide-elementen. Daarmee vormt het systeem een compacter, lichter, goedkoper, onderhouds- en milieuvriendelijker alternatief voor de traditionele versnellingsbak.



Het nieuwe aandrijfsysteem kent vele voordelen en toepassingen. Het systeem zorgt ervoor dat alle machines en voertuigen waarop het toepasbaar is, geen tandwielen en olie meer nodig hebben. Daardoor vermindert de weerstand, wordt het rendement hoger en zijn minder onderdelen en grondstoffen nodig. Tevens is de aandrijving van auto’s per wiel mogelijk.



Bij windturbines is bijvoorbeeld geen tandwielkast meer nodig, waardoor de weerstand vermindert en het rendement hoger wordt. Het toepassen op de fiets maakt het fietsen lichter. ,,Met dit systeem voelt het op een gewone fiets alsof je op een elektrische fiets rijdt,” stelt het bedrijf.



Het aandrijfsysteem is 1-assig en bestaat uit twee verplaatsbare conische schijven die zelf centrerend zijn, met toepassing van slide-elementen. Deze conische schijven worden beide op basis van hydraulische werking van en naar elkaar verplaatst, waarbij de slide-elementen door een schuiftechniek naar boven of naar beneden verplaatst worden. Zo ontstaat er een grotere of kleinere omloopcirkel voor de tandriem, waardoor een versnelling of vertraging optreedt.



,,Ons systeem heeft uiteindelijk geresulteerd in een traploos variabel versnellingssysteem aangedreven door een tandriem. Technisch leek dat niet mogelijk, maar wij hebben aangetoond dat het wel mogelijk is. Dat maakt het extra bijzonder,” aldus het bedrijf.



Bij de eerste presentatie van het aandrijfsysteem werd de uitvinding ten onrechte vergeleken met de traditionele aandrijfsystemen, die na vijftig jaar nog steeds gebruikt worden in de automotive industrie. Toch zijn beide systemen totaal anders. ,,Een traditioneel aandrijfsysteem bestaat uit twee assen, terwijl CRS 1-assig is. Ook drijft ons systeem geen tandwielen aan, wordt het aangedreven door een tandriem en heeft het geen olie nodig, wat bij traditionele aandrijfsystemen wel het geval is. Eigenlijk hebben wij een compleet nieuw traploos variabel aandrijfsysteem uitgevonden, maar dan in verbeterde vorm, aangedreven door een tandriem,” stelt het bedrijf.