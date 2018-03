Door een technische storing bij het ANP is het persbericht 'Ouderen hebben weinig vertrouwen in de lokale politiek' zojuist al naar u verzonden, terwijl hierop een embargo rust tot maandag 19 maart om 06.00 uur.



Zou u daarom niets over dit persbericht willen publiceren vóór bovengenoemd tijdstip?



Neem voor vragen contact op met woordvoerder Jytte Reichert, j.reichert@ouderenfonds.nl / 06-81331683