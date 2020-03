Kijk de derby van Indoor Brabant LIVE op Omroep Brabant

Kijk aanstaande zaterdag vanaf 18.40 uur naar de LIVE uitzending van de spectaculaire derby vanuit de Brabanthallen in Den Bosch. Toeschouwers mogen niet meer naar het evenement zelf, maar de derby gaat wel door en is LIVE op Omroep Brabant te zien.



Dit jaar dus een heel ander Indoor Brabant, zonder toeschouwers, maar kijk vanaf je bank naar de derby op tv. Bij dit spectaculaire onderdeel moeten de springruiters en amazones hun paarden over verschillende lastige obstakels loodsen.



Kijk zaterdag 14 maart vanaf 18.40 uur naar de LIVE derby op Omroep Brabant. Eric van der Vleuten geeft samen met Omroep Brabant presentator Paul Post het commentaar bij de tv-uitzending.